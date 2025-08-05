"أن بي ايه": سبيرز يجدد عقد فوكس مقابل 229 مليون دولار

مدّد اللاعب ديأرون فوكس عقده مع سان انتونيو سبيرز المنافس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين لأربع سنوات مقابل 229 مليون دولار أميركي، وفقا لما أفادت به العديد من التقارير الاعلامية الاثنين.



وانضم فوكس حتى موسم 2029-2030 بحسب ما ذكرته شبكتا "إي أس بي أن" و"ذي أتلتيك"، الى صفوف سبيرز بصفقة تبادل مع ساكرامنتو كينغز في شباط الماضي.



وسبق لفوكس أن لعب في صفوف ساكرامنتو لأكثر من سبعة مواسم وبلغ معدله في هذه الفترة 21.5 نقطة و6.1 تمريرة حاسمة و3.9 متابعات و1.4 كرات مسروقة في المباراة الواحدة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



