بكفالة مشروطة... الإفراج عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق

أُفرج عن اللاعب السابق لنادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، الغاني توماس بارتي، بكفالة مشروطة الثلاثاء بعد مثوله أمام محكمة في لندن بتهم اغتصاب واعتداء جنسي.



ووُجّهت إلى اللاعب البالغ 32 عاما، خمس تهم باغتصاب امرأتين، إضافة إلى تهمة بالاعتداء الجنسي على امرأة ثالثة.



ووقف بارتي واضعا ذراعيه خلف ظهره في قفص الاتهام بمحكمة وستمنستر، مرتديا سترة سوداء.



وبموجب شروط إخلاء سبيله، لا يُسمح لبارتي بالتواصل مع أيّ من النساء الثلاث، ويجب عليه إبلاغ الشرطة بأي تغيير دائم في مقر إقامته أو سفره الدولي.



ومن المقرر أن يمثُل بارتي أمام محكمة أولد بايلي في لندن في الثاني من أيلول، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".