وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن 53 عاما

توفي المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا الثلاثاء عن 53 عاما الثلاثاء، بعد إصابته بسكتة قلبية وفق ما أعلن نادي بورتو الذي كان يشغل فيه منصب مدير كرة القدم.



وقال بورتو في بيان "توفي قائد الفريق الأسطوري والمدير كرة القدم الاحترافية حاليا هذا الثلاثاء إثر إصابته بسكتة قلبية تنفسية"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وانهار المدافع الدولي السابق الذي انتقل إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب عام 2006 بألوان ستاندار لياج البلجيكي، صباح الثلاثاء في ملعب التمارين الخاص ببورتو، ونُقل فورا إلى المستشفى حيث توفي بعد وصوله بفترة وجيزة.



وأمضى كوستا معظم مسيرته الكروية مع بورتو الذي توج معه بلقب الدوري المحلي 8 مرات بين 1993 و2004، الكأس المحلية 5 مرات، الكأس السوبر 8 مرات، وبكل من دوري أبطال أوروبا (2004) وكأس الاتحاد الأوروبي (2003) وكأس الانتركونتيننتل (2004) مرة واحدة.



وخاض كوستا 50 مباراة بألوان المنتخب البرتغالي وينتمي إلى الجيل الذهبي من اللاعبين الذين فازوا بكأس العالم لتحت 20 عاما في 1991، إلى جانب لويس فيغو.





