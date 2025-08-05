الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن 53 عاما

2025-08-05 | 10:55
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن 53 عاما

توفي المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا الثلاثاء عن 53 عاما الثلاثاء، بعد إصابته بسكتة قلبية وفق ما أعلن نادي بورتو الذي كان يشغل فيه منصب مدير كرة القدم.

وقال بورتو في بيان "توفي قائد الفريق الأسطوري والمدير كرة القدم الاحترافية حاليا هذا الثلاثاء إثر إصابته بسكتة قلبية تنفسية"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وانهار المدافع الدولي السابق الذي انتقل إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب عام 2006 بألوان ستاندار لياج البلجيكي، صباح الثلاثاء في ملعب التمارين الخاص ببورتو، ونُقل فورا إلى المستشفى حيث توفي بعد وصوله بفترة وجيزة.

وأمضى كوستا معظم مسيرته الكروية مع بورتو الذي توج معه بلقب الدوري المحلي 8 مرات بين 1993 و2004، الكأس المحلية 5 مرات، الكأس السوبر 8 مرات، وبكل من دوري أبطال أوروبا (2004) وكأس الاتحاد الأوروبي (2003) وكأس الانتركونتيننتل (2004) مرة واحدة.

وخاض كوستا 50 مباراة بألوان المنتخب البرتغالي وينتمي إلى الجيل الذهبي من اللاعبين الذين فازوا بكأس العالم لتحت 20 عاما في 1991، إلى جانب لويس فيغو.


 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

المدافع

الدولي

البرتغالي

السابق

جورجي

كوستا

LBCI التالي
راشفورد يسجّل أول أهدافه مع برشلونة
بعد إصابته في ساقه... ميسي يغيب فترة غير محددة عن الملاعب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-07-23

وفاة مايف كايل أول رياضية أولمبية من أيرلندا في ألعاب القوى عن 96 عاما

LBCI
فنّ
2025-07-20

وفاة مغنية الأوبرا بياتريس أوريا مونزون عن 61 عاما

LBCI
فنّ
2025-07-05

وفاة المؤلف الموسيقي مارك سنو عن 78 عاما

LBCI
فنّ
2025-06-25

وفاة الممثلة الإيطالية ليا ماساري عن 91 عاما

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
11:00

"55 كيلوغراما من البطاطا"... بطولة الدنمارك تلفت أنظار الجمهور بجائزة فريدة من نوعها

LBCI
رياضة
09:00

بكفالة مشروطة... الإفراج عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق

LBCI
رياضة
08:30

"أن بي ايه": سبيرز يجدد عقد فوكس مقابل 229 مليون دولار

LBCI
رياضة
03:45

بطولة إنكلترا... سندرلاند يجدد عقد مدربه الفرنسي لو بري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:47

روسيا لم تعد تفرض قيودًا على نشر الأسلحة المتوسطة المدى

LBCI
آخر الأخبار
08:07

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حماده للـLBCI: ليضع حزب الله الطائفة الشيعية جانبًا في موضوع تسليم السلاح

LBCI
أخبار لبنان
07:14

بهاء الحريري: لا سيادة مع سلاح خارج الشرعية

LBCI
فنّ
2025-07-27

أبدع في المسرح وترك بصمة لا تنسى... إليكم أبرز الأعمال المسرحية للفنان الراحل زياد الرحباني (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إليكم أسماء الـSharks المشاركين في برنامج Shark Tank لبنان… نخبة من أبرز وأهم المستثمرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مغتربون لبنانيون يعودون إلى جذورهم! ويتمنون البقاء في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:24

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دخلت في صراع جديد مع المستوى السياسي

LBCI
أخبار دولية
13:17

كيف تتعامل واشنطن مع قرار الحكومة اللبنانية سواء أقرت حصرية السلاح مع جدول زمني أم لم تقر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

تفاصيل النقاشات المستمرة في مجلس الوزراء…

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:41

مقدمة النشرة المسائية 8-5-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:08

قاسم: أي جدول زمنيّ يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيليّ لا نوافق عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

باسيل زار شيخ العقل وشدد على أهمية التضامن في هذه الظروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

هكذا تبدو الأجواء في عين التينة قبيل جلسة السلاح

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:54

العشائر دعت إلى التحرك رفضًا لتسليم السلاح... هكذا تبدو الصورة على الأرض

LBCI
اقتصاد
02:24

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
05:57

بعد أزمتها مع مايا دياب... أصالة تعلن اعتزالها السوشيال ميديا

LBCI
أخبار لبنان
04:37

بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل

LBCI
أخبار لبنان
03:21

إليكم آخر المستجدات بشأن "جلسة السلاح"...

LBCI
أخبار لبنان
03:45

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري

LBCI
أخبار دولية
01:28

زلزال يضرب جنوب إيران

LBCI
آخر الأخبار
08:40

النائب مروان حماده للـLBCI: المخيمات الفلسطينية معظمها عند حزب الله وجوزاف عون في أول عهده أما محمود عباس في آخره فعون يستطيع إنتزاع سلاح الحزب ثم السلاح الفلسطيني بالقرار الذي يبدأ بعد ظهر اليوم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More