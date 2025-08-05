"55 كيلوغراما من البطاطا"... بطولة الدنمارك تلفت أنظار الجمهور بجائزة فريدة من نوعها

مُنِح الفرنسي ماكسيم سولاس 55 كيلوغراما من البطاطا بعد اختياره أفضل لاعب في مباراة فريقه سوندرييسكي مع نودرسيايلاند ضمن الدوري الدنماركي لكرة القدم.



وقال المدافع البالغ من العمر 26 عاما الذي سجل الأحد الهدف الافتتاحي في فوز فريقه 3-2، لوكالة فرانس برس "تلقيت 55 كيلوغراما من البطاطا بعد مباراتي الأخيرة"، مضيفا "تبرعت بالبطاطا لمطبخ النادي، وهم تبرعوا بجزء منها لمطعم باراسولين الاجتماعي في هادرسليف".



وهذه المرة الأولى التي ينال أفضل لاعب في المباراة جائزة من هذا النوع.



وأوضح المدير الإعلامي في النادي جاكوب رافن أن "راعي المباراة يقرر نوع الجائزة. لقد وجدها مضحكة، والآن تنتشر القصة حول العالم".



