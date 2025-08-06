الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
الهلال السعودي في مفاوضات جدية لضم داروين نونييس
2025-08-06 | 10:30
شارك
2
min
الهلال السعودي في مفاوضات جدية لضم داروين نونييس
دخل الهلال السعودي بجدية على خط التعاقد مع مهاجم منتخب الأوروغواي لكرة القدم داروين نونييس من ليفربول الإنكليزي، وفق ما أفادت تقارير الأربعاء، متحدثة عن توصله إلى اتفاق شفهي مع بطل الدوري الممتاز.
ويدافع نونييس عن ألوان ليفربول منذ ثلاثة أعوام بعدما انضم إليه من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت بـ87 مليون دولار، لكنه لم يرتق فعلا إلى حجم التوقعات المحيطة به واكتفى بتسجيل 40 هدفا في 143 مباراة بألوان "الحمر" في كافة المسابقات.
وكتب الصحافي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، المتخصص بالانتقالات، على إكس "حصريا: الهلال يقترب من حسم صفقة الحصول على داروين نونييس بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مع ليفربول"، مضيفا "الاتفاق بين الناديين قد حصل والهلال يتفاوض مع داروين بشأن الشروط الشخصية. القرار يعود لنونييس لكن المفاوضات جارية. إينزاغي يريده"، في إشارة إلى مدرب الهلال الجديد الإيطالي سيموني إينزاغي.
ويبدو ليفربول الذي توج الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت بلقبه العشرين في الدوري الممتاز، مستعدا للتخلي عن نونييس بعد تعاقده مع الفرنسي أوغو إيكيتيكيه من أينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة قدرت بـ69 مليون جنيه استرليني، وسعيه لضم السويدي ألكسندر أيزاك من مواطنه نيوكاسل الذي يطالب بـ200 مليون دولار للتخلي عنه.
وأفادت إذاعة "توكسبورت" البريطانية بأن الهلال مستعد لدفع 70 مليون يورو من أجل الحصول على نونييس، مضيفة أن الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش قد يغادر الفريق السعودي في حال قدوم الأوروغوياني، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
السعودي
مفاوضات
داروين
نونييس
"55 كيلوغراما من البطاطا"... بطولة الدنمارك تلفت أنظار الجمهور بجائزة فريدة من نوعها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-07-10
الفرنسي تيو هرنانديز ينضم إلى الهلال السعودي
رياضة
2025-07-10
الفرنسي تيو هرنانديز ينضم إلى الهلال السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-04
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-04
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
0
رياضة
2025-06-05
الهلال السعودي يتعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي
رياضة
2025-06-05
الهلال السعودي يتعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي
0
آخر الأخبار
2025-08-04
الخارجية الإيرانية: ندخل أي مسار تفاوضي بجدية تامة واتفقنا على مواصلة مفاوضات اسطنبول مع الترويكا الأوروبية
آخر الأخبار
2025-08-04
الخارجية الإيرانية: ندخل أي مسار تفاوضي بجدية تامة واتفقنا على مواصلة مفاوضات اسطنبول مع الترويكا الأوروبية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2025-08-05
"55 كيلوغراما من البطاطا"... بطولة الدنمارك تلفت أنظار الجمهور بجائزة فريدة من نوعها
رياضة
2025-08-05
"55 كيلوغراما من البطاطا"... بطولة الدنمارك تلفت أنظار الجمهور بجائزة فريدة من نوعها
0
رياضة
2025-08-05
وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن 53 عاما
رياضة
2025-08-05
وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن 53 عاما
0
رياضة
2025-08-05
بكفالة مشروطة... الإفراج عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق
رياضة
2025-08-05
بكفالة مشروطة... الإفراج عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق
0
رياضة
2025-08-05
"أن بي ايه": سبيرز يجدد عقد فوكس مقابل 229 مليون دولار
رياضة
2025-08-05
"أن بي ايه": سبيرز يجدد عقد فوكس مقابل 229 مليون دولار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-01
مرفأ بيروت يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في حركة الحاويات
أخبار لبنان
2025-08-01
مرفأ بيروت يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في حركة الحاويات
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-01
إلى المالكين والمستأجرين.. هكذا عُدّل قانون الإيجارات غير السكنية
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-01
إلى المالكين والمستأجرين.. هكذا عُدّل قانون الإيجارات غير السكنية
0
خبر عاجل
2025-07-17
طوارئ الصحة العامة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة قبريخا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح
خبر عاجل
2025-07-17
طوارئ الصحة العامة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة قبريخا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح
0
أخبار لبنان
2025-06-27
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
2025-06-27
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية
0
أخبار دولية
13:43
سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا
أخبار دولية
13:43
سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
0
أخبار دولية
13:35
سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية
أخبار دولية
13:35
سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية
0
أخبار دولية
13:33
نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد
أخبار دولية
13:33
نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية
0
رياضة
13:24
ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة
رياضة
13:24
ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
سلاح حزب الله من أمل المؤمنة إلى سقوط الردع
تقارير نشرة الاخبار
13:19
سلاح حزب الله من أمل المؤمنة إلى سقوط الردع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
00:20
إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين
أمن وقضاء
00:20
إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين
2
أمن وقضاء
04:22
خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها
أمن وقضاء
04:22
خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها
3
صحف اليوم
23:50
مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه
صحف اليوم
23:50
مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه
4
أخبار لبنان
08:13
حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"
أخبار لبنان
08:13
حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"
5
خبر عاجل
09:03
بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"
خبر عاجل
09:03
بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"
6
أخبار لبنان
09:13
حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح
أخبار لبنان
09:13
حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح
7
أمن وقضاء
10:34
ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
10:34
ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
8
آخر الأخبار
14:45
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الاسرائيليّ اغتال مسؤول وحدة ١٩٠٠ في "حزب الله"
آخر الأخبار
14:45
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الاسرائيليّ اغتال مسؤول وحدة ١٩٠٠ في "حزب الله"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More