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الهلال السعودي في مفاوضات جدية لضم داروين نونييس

2025-08-06 | 10:30
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الهلال السعودي في مفاوضات جدية لضم داروين نونييس

دخل الهلال السعودي بجدية على خط التعاقد مع مهاجم منتخب الأوروغواي لكرة القدم داروين نونييس من ليفربول الإنكليزي، وفق ما أفادت تقارير الأربعاء، متحدثة عن توصله إلى اتفاق شفهي مع بطل الدوري الممتاز.

ويدافع نونييس عن ألوان ليفربول منذ ثلاثة أعوام بعدما انضم إليه من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت بـ87 مليون دولار، لكنه لم يرتق فعلا إلى حجم التوقعات المحيطة به واكتفى بتسجيل 40 هدفا في 143 مباراة بألوان "الحمر" في كافة المسابقات.

وكتب الصحافي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، المتخصص بالانتقالات، على إكس "حصريا: الهلال يقترب من حسم صفقة الحصول على داروين نونييس بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مع ليفربول"، مضيفا "الاتفاق بين الناديين قد حصل والهلال يتفاوض مع داروين بشأن الشروط الشخصية. القرار يعود لنونييس لكن المفاوضات جارية. إينزاغي يريده"، في إشارة إلى مدرب الهلال الجديد الإيطالي سيموني إينزاغي.

ويبدو ليفربول الذي توج الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت بلقبه العشرين في الدوري الممتاز، مستعدا للتخلي عن نونييس بعد تعاقده مع الفرنسي أوغو إيكيتيكيه من أينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة قدرت بـ69 مليون جنيه استرليني، وسعيه لضم السويدي ألكسندر أيزاك من مواطنه نيوكاسل الذي يطالب بـ200 مليون دولار للتخلي عنه.

وأفادت إذاعة "توكسبورت" البريطانية بأن الهلال مستعد لدفع 70 مليون يورو من أجل الحصول على نونييس، مضيفة أن الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش قد يغادر الفريق السعودي في حال قدوم الأوروغوياني، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

 
 
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