رياضة
حفاظا على صحتها... بطلة الجمباز الأولمبية البرازيلية أندرادي تعتزل الحركات الأرضية
2025-08-13 | 08:15
شارك
0
min
حفاظا على صحتها... بطلة الجمباز الأولمبية البرازيلية أندرادي تعتزل الحركات الأرضية
قررت نجمة الجمباز البرازيلية ريبيكا أندرادي اعتزال مسابقة الحركات الأرضية التي أحرزت ذهبيتها في أولمبياد باريس الصيف الماضي، وذلك حفاظا على صحتها قبل ألعاب لوس أنجلوس 2028.
وقالت ابنة الـ26 عاما خلال مؤتمر صحافي في ريو دي جانيرو "لن أخوض الحركات الأرضية بعد الآن. فالأثار التي تُخلِفها الحركات الأرضية هي الأكبر".
وأضافت: "أنا رياضية في السادسة عشرة من عمري، وخضعت لخمس عمليات جراحية في الركبة. عندما ندرك حدودنا، من الضروري احترامها. أعلم أنكم تحبوني عندما أمارس الحركات الأرضية، لكن لا يزال بإمكاني إظهار الكثير على أجهزة أخرى".
وأشارت إلى أنها تهتم الآن أكثر بـ "صحتها البدنية والنفسية... إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأعوام المقبلة حيث سيكون بانتظارنا دورة أولمبية واحدة على الأقل".
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
صحتها...
الجمباز
الأولمبية
البرازيلية
أندرادي
تعتزل
الحركات
الأرضية
التالي
بعد انضمامه إلى برشلونة... راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
السابق
