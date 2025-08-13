أخبار
رياضة
بعد انضمامه إلى برشلونة... راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"
2025-08-13 | 08:56
شارك
2
min
بعد انضمامه إلى برشلونة... راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"
انتقد المهاجم الانكليزي ماركوس راشفورد فريقه السابق مانشستر يونايتد لافتقاره للاستراتيجية والخطط، معتبرا رحيله عن صفوفه كمن يغادر "أرضا مهجورة" بعد انضمامه إلى برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة.
ويعتقد راشفورد أن سبب مشكلات يونايتد يكمن في عدم الاستقرار الناجم عن تعيين ستة مدربين مختلفين منذ اعتزال الاسطورة "السير" الاسكتلندي أليكس فيرغوسون في عام 2013.
وقال راشفورد لبودكاست "ريست إز فوتبول": "لقد كنا أقل بكثير مما نتصوره عن مستوى يونايتد، ولكن إذا تراجعنا خطوة إلى الوراء، وهو ما فعلته، خاصة خلال الأشهر الستة الماضية، فماذا نتوقع؟".
وأضاف "عندما مرّ ليفربول بهذه المرحلة، تعاقدوا مع (الألماني) يورغن كلوب، وتمسكوا به. لم يحققوا أي فوز في البداية. لا يتذكر الناس سوى سنواته الأخيرة عندما كان ينافس (مانشستر) سيتي ويفوز بأكبر الألقاب".
وتابع "لبدء مرحلة انتقالية، عليك وضع خطة والالتزام بها. ليس من السهل القيام بذلك. ولكن هنا أتحدث عن الواقعية في التعامل مع الوضع الراهن".
وأردف "لقد مررنا بالعديد من المدربين المختلفين، وأفكار واستراتيجيات مختلفة للفوز، لدرجة انتهى بنا المطاف في منطقة مهجورة".
ويبدو أن المهاجم الانكليزي قد طوى صحفة يونايتد من دون رجعة، اذ يتضمن انتقاله إلى صفوف برشلونة خيار الشراء مقابل 41 مليون دولار.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
