بعد إصابته في ساقه... هذه تفاصيل حالة ليونيل ميسي الصحية

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزا للعودة الى صفوف انتر ميامي عشية سلسلة مباريات مهمة يستهلها أمام لوس أنجلوس غالاكسي في الدوري الأميركي لكرة القدم، وفقا لما أعلنه مواطنه خافيير ماسشيرانو مدرب الفريق.



وينتظر إنتر ميامي سلسلة مباريات بارزة يبدأها بمواجهة غالاكسي قبل أن يلتقي تيغريس المكسيكي الأربعاء في ربع نهائي كأس الرابطتين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأوضح ماسشيرانو للمراسلين الجمعة قبل التمارين "ليو يؤدي بشكل جيد"، وأضاف "إنه يتدرب مع الفريق منذ الأربعاء (...) نعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة الغد".



وعانى ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات والمتوّج بمونديال قطر 2022 من "مشكلة عضلية صغيرة" في أعلى ساقه اليمنى، في الدقيقة الحادية عشرة من مواجهة انتر امام نيكاكسا ضمن كأس الرابطتين في الثاني من آب الحالي.



