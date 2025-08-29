أربعة عروض نهائية لاستضافة بطولة أوروبا للسيدات 2029

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة عن أربعة عروض نهائية لاستضافة بطولة أوروبا للسيدات 2029 إذ قدمت الدانمرك والسويد ملفا مشتركا إلى جانب عروض من ألمانيا وبولندا والبرتغال.



وقال اليويفا إنه تلقى ملفات العروض الأربعة النهائية قبل الموعد النهائي في 28 آب إضافة إلى تأكيد سحب إيطاليا لملف ترشحها.



وسيتم إعلان الملف الفائز في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في نيون بسويسرا في الثالث من كانون الأول ، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



واستضافت سويسرا بطولة 2025 محطمة الأرقام القياسية في الحضور الجماهيري وفازت إنكلترا على إسبانيا بركلات الترجيح لتحقق لقبها الثاني تواليا في بطولة أوروبا.