رياضة
الاستعدادات لمونديال 2026 جارية... رئيسة المكسيك تستعرض التطورات الأخيرة
2025-08-29 | 07:00
0
min
الاستعدادات لمونديال 2026 جارية... رئيسة المكسيك تستعرض التطورات الأخيرة
التقت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو الخميس، لمناقشة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستستضيفها بلادها بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.
وقالت شينباوم في بيان نشرته عبر مواقع التواصل "أُقدّر زيارة جاني إنفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لمناقشة تقدم كأس العالم"، وارفقته بصور وهي تحمل كأس العالم مع رئيس الفيفا.
وأضافت أن حفل الافتتاح للعرس الكروي سيُقام في ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو في 11 حزيران 2026، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وكان إنفانتينو قد التقى الأسبوع الماضي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن أن قرعة المونديال ستُجرى في 5 كانون الأول في مركز كينيدي بواشنطن.
رياضة
