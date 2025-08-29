تصفيات مونديال 2026: البرتغال ستلعب من "أجل ذكرى جوتا"

أكد مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم الإسباني روبرتو مارتينيس الجمعة، قبيل انطلاق تصفيات كأس العالم 2026، إن ذكرى ديوغو جوتا، الذي توفي بحادث سير مروع في تموز الماضي، تُمثل "مصدر وحدة وتحفيز ومسؤولية" للاعبيه.



وقال المدرب الإسباني البالغ 52 عاما في مؤتمر صحافي للإعلان عن تشكيلة الفريق التي ستواجه أرمينيا ثم المجر في 6 و9 أيلول: "هي أول مباراة لنا من دون ديوغو جوتا. نريد أن نُخلّد ذكراه كل يوم".



وأضاف "غياب ديوغو مصدر وحدة وتحفيز ومسؤولية، لأنه أراد الفوز بكأس العالم"، مُشيرا إلى أن الرقم 21 الذي كان يرتديه مهاجم ليفربول الانكليزي مع منتخب بلاده سيحمله الآن لاعب خط الوسط روبن نيفيش.



وتستهل البرتغال مشوارها في تصفيات كأس العالم برحلة إلى أرمينيا السبت في 6 أيلول، تليها زيارة إلى المجر بعد ثلاثة أيام، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا إيرلندا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

