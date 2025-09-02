الدوري الإنكليزي يتصدر المشهد بإنفاق تاريخي

عزّز الدوري الإنكليزي مكانته الأكثر تنافسية في عالم كرة القدم بعد حجم إنفاق قياسي في سوق الانتقالات الصيفي بلغ 3 مليارات جنيه استرليني، بحسب ما كشفته شركة التدقيق المالية ديلويت.



وأُغلق سوق الانتقالات بشكل مثير منتصف ليل الإثنين عقب إعلان ليفربول حامل اللقب عن التعاقد بصفقة بريطانية قياسية مع المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك مقابل 125 مليون جنيه استرليني.



ووفقا لشركة ديلويت، فإن إجمالي الإنفاق الذي تجاوز 3 مليارات جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الأخيرة يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 2.4 مليار جنيه استرليني، والمسجّل في عام 2023، بأكثر من 650 مليون جنيه.



وتجاوز إجمالي الإنفاق ملياري جنيه إسترليني للصيف الثالث تواليا، إلا أنها المرة الأولى التي يجتاز فيها عتبة الـ 3 مليارات، وفق مل نقلت وكالة "فرانس برس".



وتجاوز الإنفاق في الدوري الممتاز مجموع ما أنفقته باقي الدوريات الكبرى في أوروبا مجتمعة، مشكّلا 51 في المئة من إجمالي الإنفاق الإجمالي بين هذه دوريات إنكلترا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وألمانيا.





