رياضة
الدوري الإنكليزي يتصدر المشهد بإنفاق تاريخي
2025-09-02 | 06:07
شارك
0
min
الدوري الإنكليزي يتصدر المشهد بإنفاق تاريخي
عزّز الدوري الإنكليزي مكانته الأكثر تنافسية في عالم كرة القدم بعد حجم إنفاق قياسي في سوق الانتقالات الصيفي بلغ 3 مليارات جنيه استرليني، بحسب ما كشفته شركة التدقيق المالية ديلويت.
وأُغلق سوق الانتقالات بشكل مثير منتصف ليل الإثنين عقب إعلان ليفربول حامل اللقب عن التعاقد بصفقة بريطانية قياسية مع المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك مقابل 125 مليون جنيه استرليني.
ووفقا لشركة ديلويت، فإن إجمالي الإنفاق الذي تجاوز 3 مليارات جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الأخيرة يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 2.4 مليار جنيه استرليني، والمسجّل في عام 2023، بأكثر من 650 مليون جنيه.
وتجاوز إجمالي الإنفاق ملياري جنيه إسترليني للصيف الثالث تواليا، إلا أنها المرة الأولى التي يجتاز فيها عتبة الـ 3 مليارات، وفق مل نقلت وكالة "فرانس برس".
وتجاوز الإنفاق في الدوري الممتاز مجموع ما أنفقته باقي الدوريات الكبرى في أوروبا مجتمعة، مشكّلا 51 في المئة من إجمالي الإنفاق الإجمالي بين هذه دوريات إنكلترا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وألمانيا.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع الحارس الإيطالي دوناروما
السابق
