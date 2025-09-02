الأخبار
رياضة
مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع الحارس الإيطالي دوناروما
2025-09-02 | 05:30
شارك
0
min
مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع الحارس الإيطالي دوناروما
أعلن نادي مانشستر الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما قادما من باريس سان جرمان بعد أربعة أعوام قضاها مع بطل فرنسا وكلّلها بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
ودفع بطل إنكلترا عشر مرات نحو 40 مليون دولار للتعاقد مع الدولي البالغ 26 عاما في عقد يمتد لخمسة أعوام وفقا لتقارير صحافية.
ورحّب النادي الإنكليزي بالوافد الجديد عبر منشور على حسابه الرسمي على منصة "اكس" "يسعدنا تأكيد وصول جانلويجي دوناروما"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال دوناروما "إن التحاقي بمانشستر سيتي لحظة خاصة أفتخر بها" وأضاف "أنضم إلى فريق يزخر بمواهب عالمية بقيادة مدرب من الأفضل في تاريخ كرة القدم بيب غوارديولا. إنه ناد يتمنى كل لاعب في عالم كرة القدم الانضمام إليه".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
