بسبب عنصريته تجاه أحد اللاعبين... الحكم بالسجن على مشجع لإسبانيول

حكمت محكمة في برشلونة بالسجن لمدة عام على مشجع لإسبانيول بسبب الإساءة العنصرية بحق مهاجم أتلتيك بلباو الدولي الغاني إينياكي وليامس خلال مباراة بين الفريقين عام 2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

واتُهِم المشجع بتوجيه إشارات وهتافات عنصرية بحق الغاني الذي يحمل ايضا الجنسية الإسبانية، خلال مباراة أقيمت في كانون الثاني 2020 على ملعب "أر سي دي ستاديوم" الخاص بإسبانيول.

ولن يمضي المشجع فترة الحكم في السجن استنادا إلى القوانين الإسبانية، لأن الحكم الصادر بحقه أقل من عامين وليس لديه أي سوابق.

وأفاد بيان المحكمة العليا في كاتالونيا بأن المشجع غُرِم بمبلغ ألف يورو (1200 دولار) ومُنِع من دخول ملاعب كرة القدم لثلاثة أعوام.

كان مكتب المدعي العام الإسباني يسعى في البداية إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عامين، لكنه وافق على التوصل إلى تسوية مع المتهم.

وعلقت رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) على الحكم في بيان جاء فيه "يُمثل حكم اليوم إنجازا جديدا في مكافحة العنصرية في كرة القدم والقضاء على جميع أشكال العنف داخل الملاعب وخارجها".

والجدير بالذكر أن كرة القدم الإسبانية شهدت العديد من حوادث عنصرية في الأعوام الأخيرة.

وكالة فرانس برس