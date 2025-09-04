الأخبار
رياضة

فيفا يطلق عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026

2025-09-04 | 05:35
2min
فيفا يطلق عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026

يُطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026 على مراحل عدة هذا الشهر، بأسعار أولية تبدأ من 60 دولار أميركي للمقعد الواحد لمباريات دور المجموعات، وتصل إلى 6710 دولار أميركي للنهائي.

وأعلن الاتحاد الدولي الأربعاء عن جدول المرحلة الأولى من عملية البيع، حيث سيتمكن المشجعون من شراء تذاكر المباراة الواحدة، تذاكر خاصة بملعب محدد، وباقات خاصة بمنتخب محدد، مشيرا الى أن الأسعار قد تتغير حسب الطلب.

ويشارك 48 منتخبا، وهو أكبر عدد من المنتخبات في تاريخ كأس العالم، في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 حزيران إلى 19 تموز من العام المقبل.

ويمكن للجماهير حاملي بطاقات فيزا التسجيل للحصول على هوية الفيفا على موقعه الإلكتروني للدخول في قرعة ما قبل البيع التي ستُجرى في الفترة من 10 إلى 19 أيلول.

ويمكن للمرشحين الذين تم اختيارهم من خلال قرعة ما قبل البيع العشوائية التقدم بطلب شراء التذاكر ابتداءً من الأول من تشرين الأول.

وسيتم تحديد حد أقصى للمبيعات بأربع تذاكر للشخص الواحد لكل مباراة، ولا يجوز لأي شخص شراء أكثر من 40 تذكرة للبطولة بأكملها.

كما سيتم إطلاق المزيد من مبيعات التذاكر في الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن يتم التسجيل للمرحلة الثانية في الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول، على أن تبدأ المبيعات من منتصف تشرين الثاني إلى أوائل كانون الأول.

وستبدأ المرحلة الثالثة بعد وقت قصير من إجراء قرعة المونديال في واشنطن في الخامس من كانون الأول، ويمكن للجماهير تقديم طلبات لمباريات محددة.

ومع اقتراب موعد البطولة، سيتمكن المشجعون من شراء التذاكر المتبقية على أساس أسبقية الشراء.

وأعلن فيفا في بيان أنه يعتزم تقديم منتجات إضافية مثل تذاكر المشجعين للراغبين في الجلوس مع مشجعين آخرين يدعمون نفس المنتخب، وتذاكر مشجعين مشروطة للراغبين في حجز مكان في الأدوار الإقصائية المحتملة.

وسيُطلق الاتحاد الدولي أيضًا منصة رسمية لإعادة البيع، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
 
