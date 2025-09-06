الأخبار
رياضة
تركي آل الشيخ يعلن إقامة عدة نزالات ضمن التدريبات المفتوحة قبيل نزال كانيلو وكروفورد
2025-09-06 | 14:35
3
min
تركي آل الشيخ يعلن إقامة عدة نزالات ضمن التدريبات المفتوحة قبيل نزال كانيلو وكروفورد
أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن إقامة عدة نزالات ضمن فعالية التدريبات المفتوحة في أسبوع النزال (Public Workout) في مدينة لاس فيغاس يوم الثلاثاء المقبل، لتكون بمثابة المقدمة الرسمية للنزال التاريخي المرتقب بين المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز والأميركي تريينس كروفورد، المقرر على أرض ملعب أليجيانت مساء السبت 13 أيلول، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتأتي هذه المحطة لتمنح الجماهير فرصة فريدة لمعايشة تدريبات الأبطال مباشرة، في أجواء احتفالية تمزج بين الحماس الرياضي والتفاعل الجماهيري، بما يليق بقمة تُعد من أهم المواجهات في تاريخ الملاكمة الحديث.
وتتميز الفعالية بسلسلة من النزالات القوية التي تزيد من حرارة الأجواء قبل الموعد الكبير.
ففي نزال من ست جولات بوزن المتوسط (156رطلًا)، يواجه عبد الله داركازانلي، صاحب الانتصار الوحيد في مسيرته دون أي هزيمة، خصمه كودي كوبوسيك الذي يملك أربعة انتصارات، جميعها بالضربة القاضية، مقابل خسارتين. أما في نزال من عرش جولات بوزن فوق المتوسط (170رطلا)، فيصطدم الكازاخستاني بيك نورماغانبيت، صاحب السجل المثالي بأربعة عشر انتصارًا بلا هزيمة، اثنا عشر منها بالضربة القاضية، بالأميركي ستيفن سامبرت الذي يملك أحد عشر فوزًا، تسعة منها بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة وتعادل، في مواجهة مرشحة لتكون من أبرز محطات الأمسية.
وتتواصل الاثارة بنزال من ست جولات في الوزن الثقيل، حيث يدخل الكوبي يواندي تويراك بسجل كامل من ثلاثة انتصارات جميعها بالضربة القاضية، لمواجهة الأميركي سكاي لار لاسي الذي يملك ثمانية انتصارات، ستة منها بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة وتعادلين، في اختبار حافل بالقوة والندية. ويشهد الجمهور أيضًا نزالا ً من ثماني جولات بوزن فوق المتوسط (170 رطلا) يجمع المكسيكي بريان ليون سالغادو، الذي يملك ثمانية انتصارات جميعها بلا هزيمة، سبعة منها بالضربة القاضية، مع الأميركي ديفونتي ماكدونالد صاحب ثمانية انتصارات، منها اثنان بالضربة القاضية، مقابل خمس هزائم، في مواجهة يتوقع أن تحمل الكثير من المفاجآت.
وفي وزن الذبابة (112رطلا) يخوض ميكي تالون، الذي يملك سجلا مثاليًا بتسعة انتصارات دون أي خسارة، نزالا من ست جولات أمام الأميركي كريستيان روبليس الذي يملك تسعة انتصارات، أربعة منها بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم.
وتعتبر هذه المواجهات ضمن فعالية التدريبات المفتوحة حدثا جماهيريا متكاملا يستقطب أنظار الملايين حول العالم.
*
