الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
كأس ديفيس: تشيكيا تقصي الولايات المتحدة وتبلغ الادوار النهائية
2025-09-14 | 04:30
شارك
2
min
كأس ديفيس: تشيكيا تقصي الولايات المتحدة وتبلغ الادوار النهائية
أقصى المنتخب التشيكي نظيرة الاميركي بفوزه عليه 3-2 في فلوريدا الاحد، وتأهل إلى الأدوار النهائية من كأس ديفيس لكرة المضرب التي ستقام في بولونيا في تشرين الثاني المقبل.
وقلبت تشيكيا التي تأخرت 1-2 في ديلراي بيتش في فلوريدا، الطاولة بفوزها في مباراتيها الاخيرتين في فئة الفردي، ما أدى إلى خروج الولايات المتحدة.
وخلال اللقاء الاخير الحاسم بين البلدين فاز ياكوب منشيك على فرانسيس تيافو 6-1 و6-4.
وفرض منشيك المصنف 17 عالميا هيمنته على المجموعة الاولى، ففاز في النقاط الـ 12 الاولى وتقدم 3-0، قبل أن ينهيها لصالحه 6-1.
وحسم المباراة أمام الاميركي المصنف 29 عالميا بارسال ساحق، ليقود بلاده إلى الادوار النهائية.
وتحمل الولايات المتحدة الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة، لكن تتويجها الأخير بكأس ديفيس يعود إلى عام 2007.
وتقاسم الفريقان الفوز في المباراتين الاوليين، فتغلب ييري ليهيتشكا السادس عشر على تيافو، بينما فاز تايلور فريتس الخامس على منشيك.
ومنح الثنائي أوستين كراييتشيك وراجيف رام التقدم للفريق الاميركي بالفوز بفئة الزوجي على توماش ماتشاك وياكوب منشيك، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ولحقت تشيكيا بمنتخبات ألمانيا والأرجنتين والنمسا وفرنسا التي انضمت بدورها إلى إيطاليا، حاملة اللقب، في الادوار النهائية المؤلفة من 8 فرق وتقام في بولونيا من 18 إلى 23 تشرين الثاني المقبل.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
ديفيس:
تشيكيا
الولايات
المتحدة
وتبلغ
الادوار
النهائية
القضاء الرياضي البرازيلي يعلّق ايقاف المهاجم برونو هنريكي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-08-16
ترامب: الرئيس الصيني أبلغني بأن بكين لن تغزو تايوان خلال رئاستي للولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-08-16
ترامب: الرئيس الصيني أبلغني بأن بكين لن تغزو تايوان خلال رئاستي للولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
2025-07-31
رويترز: الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن أنها مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لضمان السلام في أوكرانيا
آخر الأخبار
2025-07-31
رويترز: الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن أنها مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لضمان السلام في أوكرانيا
0
رياضة
2025-09-08
تصفيات مونديال 2026: تونس تبلغ النهائيات للمرة السابعة في تاريخها
رياضة
2025-09-08
تصفيات مونديال 2026: تونس تبلغ النهائيات للمرة السابعة في تاريخها
0
آخر الأخبار
2025-07-20
الشرع يتسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث آذار الماضي بالساحل السوري وذلك بعد إنهاء عملها
آخر الأخبار
2025-07-20
الشرع يتسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث آذار الماضي بالساحل السوري وذلك بعد إنهاء عملها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
03:30
القضاء الرياضي البرازيلي يعلّق ايقاف المهاجم برونو هنريكي
رياضة
03:30
القضاء الرياضي البرازيلي يعلّق ايقاف المهاجم برونو هنريكي
0
رياضة
03:10
ميسي يهدر ركلة جزاء في خسارة إنتر ميامي ومولر يتألق بثلاثية
رياضة
03:10
ميسي يهدر ركلة جزاء في خسارة إنتر ميامي ومولر يتألق بثلاثية
0
رياضة
2025-09-13
الإصابة تبعد روديغر عن ريال مدريد
رياضة
2025-09-13
الإصابة تبعد روديغر عن ريال مدريد
0
رياضة
2025-09-12
مانشستر يونايتد أمام قضية غريبة: فقدان الأحذية الرياضية
رياضة
2025-09-12
مانشستر يونايتد أمام قضية غريبة: فقدان الأحذية الرياضية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-09
بيرقداريان أطلعت الرئيس عون على الإجراءات التي اتخذتها لتنظيم رياضة الطيران الشراعي
أخبار لبنان
2025-09-09
بيرقداريان أطلعت الرئيس عون على الإجراءات التي اتخذتها لتنظيم رياضة الطيران الشراعي
0
أمن وقضاء
2025-09-13
قوى الامن: تدابير سير في الدكوانة غدا لتأمين سباق الانجراف الثالث DRIFT
أمن وقضاء
2025-09-13
قوى الامن: تدابير سير في الدكوانة غدا لتأمين سباق الانجراف الثالث DRIFT
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
0
أخبار دولية
2025-09-10
إدارة الطيران الاتحادية الأميركية: إغلاق أربعة مطارات في بولندا
أخبار دولية
2025-09-10
إدارة الطيران الاتحادية الأميركية: إغلاق أربعة مطارات في بولندا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:44
روبيو في إسرائيل ويلتقي نتنياهو ومسؤولين آخرين... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:44
روبيو في إسرائيل ويلتقي نتنياهو ومسؤولين آخرين... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:08
أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة
أخبار لبنان
07:08
أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة
0
أخبار لبنان
06:31
الراعي: شهداء المقاومة اللبنانية صاروا صرخة مدوية بأن لبنان لا يعيش إلا بالحرية والسيادة
أخبار لبنان
06:31
الراعي: شهداء المقاومة اللبنانية صاروا صرخة مدوية بأن لبنان لا يعيش إلا بالحرية والسيادة
0
أخبار لبنان
06:23
عز الدين: الحكومة عاجزة عن القيام بمسؤولياتها الوطنية
أخبار لبنان
06:23
عز الدين: الحكومة عاجزة عن القيام بمسؤولياتها الوطنية
0
أخبار لبنان
05:36
عودة: عقود مرت ولبنان يعاني من أنانية أبنائه وجشع حكامه وتسلط أحزابه
أخبار لبنان
05:36
عودة: عقود مرت ولبنان يعاني من أنانية أبنائه وجشع حكامه وتسلط أحزابه
0
تقارير نشرة الاخبار
16:25
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
16:25
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
0
أخبار دولية
13:41
فضيحة شركة Anthropic... وتساؤلات حول ضرورة حماية حقوق المؤلفين في عصر الذكاء الإصطناعي
أخبار دولية
13:41
فضيحة شركة Anthropic... وتساؤلات حول ضرورة حماية حقوق المؤلفين في عصر الذكاء الإصطناعي
0
أخبار دولية
13:38
Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع
أخبار دولية
13:38
Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:27
دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون
أمن وقضاء
14:27
دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون
2
أخبار دولية
13:38
Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع
أخبار دولية
13:38
Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع
3
أخبار لبنان
02:24
سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة
أخبار لبنان
02:24
سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة
4
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا
5
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين
7
تقارير نشرة الاخبار
16:25
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
16:25
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
8
أخبار دولية
13:21
ضغط دولي على إسرائيل لهذه الأسباب…
أخبار دولية
13:21
ضغط دولي على إسرائيل لهذه الأسباب…
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More