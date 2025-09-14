كأس ديفيس: تشيكيا تقصي الولايات المتحدة وتبلغ الادوار النهائية

أقصى المنتخب التشيكي نظيرة الاميركي بفوزه عليه 3-2 في فلوريدا الاحد، وتأهل إلى الأدوار النهائية من كأس ديفيس لكرة المضرب التي ستقام في بولونيا في تشرين الثاني المقبل.



وقلبت تشيكيا التي تأخرت 1-2 في ديلراي بيتش في فلوريدا، الطاولة بفوزها في مباراتيها الاخيرتين في فئة الفردي، ما أدى إلى خروج الولايات المتحدة.



وخلال اللقاء الاخير الحاسم بين البلدين فاز ياكوب منشيك على فرانسيس تيافو 6-1 و6-4.



وفرض منشيك المصنف 17 عالميا هيمنته على المجموعة الاولى، ففاز في النقاط الـ 12 الاولى وتقدم 3-0، قبل أن ينهيها لصالحه 6-1.



وحسم المباراة أمام الاميركي المصنف 29 عالميا بارسال ساحق، ليقود بلاده إلى الادوار النهائية.



وتحمل الولايات المتحدة الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة، لكن تتويجها الأخير بكأس ديفيس يعود إلى عام 2007.



وتقاسم الفريقان الفوز في المباراتين الاوليين، فتغلب ييري ليهيتشكا السادس عشر على تيافو، بينما فاز تايلور فريتس الخامس على منشيك.



ومنح الثنائي أوستين كراييتشيك وراجيف رام التقدم للفريق الاميركي بالفوز بفئة الزوجي على توماش ماتشاك وياكوب منشيك، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ولحقت تشيكيا بمنتخبات ألمانيا والأرجنتين والنمسا وفرنسا التي انضمت بدورها إلى إيطاليا، حاملة اللقب، في الادوار النهائية المؤلفة من 8 فرق وتقام في بولونيا من 18 إلى 23 تشرين الثاني المقبل.