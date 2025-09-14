القضاء الرياضي البرازيلي يعلّق ايقاف المهاجم برونو هنريكي

أعلن فلامنغو، متصدر الدوري البرازيلي في كرة القدم، أن القضاء الرياضي علّق ايقاف نجمه المهاجم البرازيلي برونو هنريكي لمدة 12 مباراة، بعدما عوقب بتهمة تفضيل أصدقائه وعائلته في المراهنات عبر مواقع إلكترونية.



وأفاد فلامنغو ومقره ريو دي جانيرو أن المحكمة العليا للعدالة الرياضية "قبلت طلب تعليق" العقوبة حتى تنظر المحكمة في استئناف المهاجم.



وأضاف النادي أن برونو هنريكي الذي يصرّ على براءته، سيتمكن بالتالي من المشاركة في مبارياته المقبلة في الدوري الذي يتصدره بفارق نقطة عن بالميراس وكوبا ليبرتادوريس المعادلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويواجه برونو هنريكي أيضا إجراءات قانونية في هذه القضية، حيث يُتهم بتعمده الحصول على بطاقة صفراء لصالح مقامرين من محيطه، وهو ما قد يُعرّضه لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات.



وكالة فرانس برس