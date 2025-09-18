ميسي يتوصل إلى اتفاق مع إنتر ميامي لتجديد عقده... وهذه التفاصيل!

توصل بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي الأميركي إلى اتفاق لتجديد عقد أفضل لاعب في العالم ثماني مرات.



وسيضمن التجديد أن يواصل ميسي مسيرته مع إنتر ميامي خلال إقامة كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.



وبدأت التحضيرات للإعلان الرسمي ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لما ذكرته هذه المصادر.



المصدر: فرانس برس