احتيال مالي ومصادرات... اسم مارادونا يعود إلى الواجهة مجدداً حتى بعد وفاته!

صادرت السلطات الأرجنتينية، الخميس الماضي، ممتلكات تعود لشقيقتين من شقيقات أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، بالإضافة إلى محاميه وثلاثة أشخاص آخرين، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بإدارة مشبوهة لعلامته التجارية.



وأصدرت محكمة استئناف في بوينس آيرس قرارا بتوجيه الاتهام إلى ماتياس مورلا، المحامي السابق لمارادونا، إلى جانب اثنين من مساعديه، وذلك بشبهة التلاعب الاحتيالي في إدارة ممتلكات النجم الراحل.



كما شملت الملاحقات القضائية في القضية شقيقتي النجم الأرجنتيني الراحل، ريتا وكلوديا مارادونا، بالإضافة إلى كاتب عدل، وذلك بصفتهم متواطئين في عمليات الاحتيال المتعلقة بإدارة أصول مارادونا.



وأمرت المحكمة بمصادرة مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 1.34 مليون دولار (ما يعادل 2 مليار بيزو أرجنتيني) من جميع المتهمين في القضية.



وأكد أبناء مارادونا أن العلامة التجارية الخاصة بوالدهم وفروعها كان يجب أن تُنقل إليهم قانونيا بعد وفاته في عام 2020 عن عمر ناهز 60 عاما.



تتهم المحكمة مورلا بأن شركته لإدارة العلامة التجارية لم تكن سوى واجهة شكلية، مؤكدة أن مارادونا ظل يسيطر فعليا على أصوله وممتلكاته حتى وفاته.



ووفقا لهذه المعطيات، نصّ الحكم على أن الأصول "تنتقل فورا إلى ورثته الشرعيين".



وكانت ابنتا مارادونا، دالما وجيانينا، أول من تقدّم بالاتهامات ضد ماتياس مورلا وباقي المتهمين في عام 2021، وانضمّ بعدها ثلاثة من أبناء مارادونا الآخرين إلى المعركة القانونية.



المصدر: فرانس برس