رياضة

كريم جعفر أول لبناني ينضم إلى رايو فايكانو الإسباني (صور)

2025-09-24 | 09:39
0min
أصبح اللاعب اللبناني الشاب كريم جعفر، كابتن الفئات العمرية في نادي الصفا ومشروع التوفير، أول لاعب لبناني ينضم إلى صفوف نادي رايو فايكانو الإسباني، حيث سيلعب ضمن فئة الـ Juvenil في الدوري الإسباني للفئات العمرية.

ويُعد هذا الانتقال ثمرة سنوات من العمل المتواصل، بدأت مع Superior Squad Academy في لبنان، مرورًا بمشروع التوفير الإقليمي بقيادة رامي بيطار، الذي ساهم في إبراز موهبة كريم على الساحة اللبنانية. كما كان للدعم المستمر من مدرّبه ومرشده بيتر خليفة، الذي رافقه لأكثر من عشر سنوات، الدور الأساسي في صقل مسيرته الكروية.

ولم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا التعاون مع السيد موريس باجنيلو (Morris Pagniello) من شركة Anthem Sports Madrid، الذي لعب دورًا محوريًا في إتمام هذه الخطوة النوعية نحو الاحتراف الأوروبي.
 
 
 
 
