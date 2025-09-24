الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

حاملاً بيده سيفاً... كريستيانو رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي مؤديا رقصة "العرضة" التراثية (فيديو)

2025-09-24 | 11:58
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حاملاً بيده سيفاً... كريستيانو رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي مؤديا رقصة "العرضة" التراثية (فيديو)

اتجهت الأنظار مجددا نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية، بعد أن شارك في فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ95 بارتدائه الزي التقليدي السعودي وأدائه رقصة العرضة، إحدى أبرز الرموز التراثية في الثقافة السعودية.

ولم يكتفِ قائد فريق النصر بالمشاهدة، بل انخرط في الأجواء مؤديًا رقصة العرضة التراثية حاملاً بيده سيفاً، في مشهد أثبت تفاعله العميق مع ثقافة المملكة وعاداتها.

ولاقت إطلالة قائد فريق النصر تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثنى محبّوه على اندماجه في الأجواء الوطنية ومشاركته السعوديين احتفالاتهم.

وقد حرص رونالدو على التعبير عن تقديره للشعب السعودي، مؤكدًا اعتزازه بالتجربة التي يخوضها في المملكة سواء على الصعيد الرياضي أو الإنساني.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها رونالدو السعوديين لحظاتهم الوطنية، إذ أصبح حضوره جزءًا بارزًا من المشهد الثقافي والرياضي في البلاد، جامعًا بين شغف كرة القدم وروح التقدير لثقافة المملكة وتقاليدها العريقة.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

كريستيانو رونالدو

احتفال

العيد الوطني السعودي

رقصة العرضة

التراث

المملكة العربية السعودية

نادي النصر.

LBCI التالي
كريم جعفر أول لبناني ينضم إلى رايو فايكانو الإسباني (صور)
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:23

حبيب يهنّئ المملكة بـ"اليوم الوطني السعودي الـ٩٥"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-23

السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
2025-09-09

ولي العهد السعودي يدين في اتصال مع أمير قطر الهجوم الإسرائيلي "الإجرامي"

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-14

مرقص بحث ووفد "الجماعة الاسلامية" شؤوناً اعلامية ووطنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
12:33

نجم كرة مضرب سابق يعترف: "أندم على فوزي ببطولة ويمبلدون في سن الـ17"

LBCI
رياضة
09:39

كريم جعفر أول لبناني ينضم إلى رايو فايكانو الإسباني (صور)

LBCI
رياضة
2025-09-23

استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم

LBCI
رياضة
2025-09-23

منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-05

كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة...

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

الرئيس عون طلب من روبيو المساعدة في تأكيد التزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية ودعم الجيش

LBCI
حال الطقس
2025-08-14

الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-03

موقوفون في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بجرم احتيال بحسابات مصرفية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه

LBCI
أخبار دولية
13:06

خطة أميركية لإنهاء حرب غزة

LBCI
أخبار دولية
13:04

جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:01

مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:30

فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-9-2025

LBCI
حال الطقس
01:21

طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...

LBCI
خبر عاجل
12:22

ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:39

الرئيس عون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا وانسحاب الاحتلال من أرضنا وإطلاق سراح أسرانا

LBCI
منوعات
10:22

في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:11

ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More