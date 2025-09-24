حاملاً بيده سيفاً... كريستيانو رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي مؤديا رقصة "العرضة" التراثية (فيديو)

اتجهت الأنظار مجددا نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية، بعد أن شارك في فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ95 بارتدائه الزي التقليدي السعودي وأدائه رقصة العرضة، إحدى أبرز الرموز التراثية في الثقافة السعودية.

ولم يكتفِ قائد فريق النصر بالمشاهدة، بل انخرط في الأجواء مؤديًا رقصة العرضة التراثية حاملاً بيده سيفاً، في مشهد أثبت تفاعله العميق مع ثقافة المملكة وعاداتها.

ولاقت إطلالة قائد فريق النصر تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثنى محبّوه على اندماجه في الأجواء الوطنية ومشاركته السعوديين احتفالاتهم.

وقد حرص رونالدو على التعبير عن تقديره للشعب السعودي، مؤكدًا اعتزازه بالتجربة التي يخوضها في المملكة سواء على الصعيد الرياضي أو الإنساني.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها رونالدو السعوديين لحظاتهم الوطنية، إذ أصبح حضوره جزءًا بارزًا من المشهد الثقافي والرياضي في البلاد، جامعًا بين شغف كرة القدم وروح التقدير لثقافة المملكة وتقاليدها العريقة.