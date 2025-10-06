تصفيات مونديال 2026... رودري ينضم الى قائمة الغائبين عن إسبانيا

يغيب نجم وسط مانشستر سيتي الإنكليزي رودري عن تشكيلة المنتخب للنافذة الدولية المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، بعد تعرّضه لإصابة في العضلية الخلفية للفخذ.



وأفاد الاتحاد الإسباني في بيان "رودري خارج التشكيلة بسبب الإصابة"، حيث يستعد "لا روخا" لمواجهة جورجيا وبلغاريا في 11 و14 الحالي تواليا.



ولم يكشف الاتحاد الإسباني عمّا إذا كان سيستدعي لاعبا بديلا عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.



المصدر: فرانس برس