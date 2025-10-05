اتُّهم بالاعتداء الجنسي على قاصر... القبض على نجم كرة قدم سابق

أعلنت النيابة العامة المكسيكية السبت أن الدولي المكسيكي السابق في كرة القدم عمر برافو، اعتُقل بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر، في قضية هزت الوسط الرياضي في البلاد.

وأوقف برافو، البالغ من العمر 45 عاما، في إحدى ضواحي مدينة غوادالاخارا الواقعة في عاصمة ولاية خاليسكو.

وقال مكتب المدعي العام في خاليسكو إنه يمتلك أدلة تفيد بأن برافو "اعتدى على فتاة قاصر عدة مرات خلال الأشهر الماضية"، ويشتبه في أنه كان قد ارتكب "أفعالا مماثلة" في السابق.

وأضاف مكتب المدعي العام في الولاية أن برافو موجه إليه تهمة الاعتداء الجنسي المشدد على قاصر، وسيتم تقديمه أمام المحكمة خلال ساعات.

وأضاف البيان أن المحكمة أصدرت أمرا باعتقاله بعد تقديم الضحية شكوى، ولا تزال التحقيقات في القضية مستمرة.

وكالة فرانس برس