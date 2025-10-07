الأخبار
رياضة
مبابي يخضع للعلاج بعد تعرضه لإصابة طفيفة
2025-10-07 | 08:17
شارك
0
min
مبابي يخضع للعلاج بعد تعرضه لإصابة طفيفة
يخضع نجم ريال مدريد الاسباني المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لعلاج من إصابة طفيفة في كاحله الأيمن بعد انضمامه إلى زملائه في المعسكر التدريبي تحضيرا للجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.
وتعرض قائد المنتخب الفرنسي للإصابة في فوز ريال مدريد على فياريال 3-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني السبت، لتحوم الشكوك حول جاهزيته للعب مع بلاده في مباراتي التصفيات المقبلتين أمام أذربيجان وأيسلندا.
وقال ديشان خلال مؤتمر صحافي عقده في كليرفونتين بالقرب من باريس حيث يتدرب المنتخب الفرنسي "تحدثت مع كيليان، كان يعاني من إصابة طفيفة، لكنها ليست خطيرة، وإلّا لما كان معنا".
وأضاف "سنخصص وقتا مع الطاقم الطبي لتقييم الحالة، ثم سنرى كيف ستتطور".
وتلقى مبابي العلاج يوم الاثنين الماضي خلال التدريب، ومن المقرر أن يواصل علاجه اليوم الثلاثاء، وفقا للجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
