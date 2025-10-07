مبابي يخضع للعلاج بعد تعرضه لإصابة طفيفة

يخضع نجم ريال مدريد الاسباني المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لعلاج من إصابة طفيفة في كاحله الأيمن بعد انضمامه إلى زملائه في المعسكر التدريبي تحضيرا للجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.



وتعرض قائد المنتخب الفرنسي للإصابة في فوز ريال مدريد على فياريال 3-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني السبت، لتحوم الشكوك حول جاهزيته للعب مع بلاده في مباراتي التصفيات المقبلتين أمام أذربيجان وأيسلندا.



وقال ديشان خلال مؤتمر صحافي عقده في كليرفونتين بالقرب من باريس حيث يتدرب المنتخب الفرنسي "تحدثت مع كيليان، كان يعاني من إصابة طفيفة، لكنها ليست خطيرة، وإلّا لما كان معنا".



وأضاف "سنخصص وقتا مع الطاقم الطبي لتقييم الحالة، ثم سنرى كيف ستتطور".



وتلقى مبابي العلاج يوم الاثنين الماضي خلال التدريب، ومن المقرر أن يواصل علاجه اليوم الثلاثاء، وفقا للجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.



المصدر: فرانس برس