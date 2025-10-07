بطولة إسبانيا... أتلتيكو يعيّن أليماني مديرا للكرة

عُيّن ماتيو أليماني الذي غادر برشلونة عام 2023 مديرا جديدا لكرة القدم الاحترافية للرجال في أتلتيكو مدريد الاسباني.وأفاد نادي أتلتيكو في بيان "تولى أليماني منصبه الجديد هذا الصباح، وزار الفريق الأول... واجتمع مع (المدرب الارجنتيني) دييغو سيميوني".واستهل أتلتيكو الموسم الحالي بشكل سيئ حيث يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، متأخرا بفارق 8 نقاط عن جاره اللدود ريال المتصدر رغم فوزه عليه في "الدربي" 5-2 في المرحلة السابعة.المصدر: فرانس برس