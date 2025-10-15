دي يونغ يجدد عقده مع برشلونة حتى عام 2029

جدد لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ عقده مع برشلونة الاسباني حتى عام 2029.



وانضم الهولندي الدولي (28 عاما) الى صفوف برشلونة في عام 2019 قادما من أياكس أمستردام وأحرز معه لقب الدوري الاسباني مرتين وكأس اسبانيا مرتين.



وعانى دي يونغ من تراجع في مستواه في بعض الأحيان، لكنه أصبح لاعبا أساسيا في خط الوسط تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك الموسم الماضي إلى جانب بيدري غونزاليس.



انضم دي يونغ إلى برشلونة تحت قيادة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وهو من أعلى اللاعبين أجرا في النادي، حيث أفادت وسائل إعلام إسبانية أنه وافق على تخفيض راتبه في عقده الجديد بدءا من موسم 2026/2027.



المصدر: فرانس برس