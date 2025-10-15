سبويلسترا مدربا للمنتخب الأميركي لكرة السلة حتى أولمبياد 2028

سيتولى مدرب ميامي هيت إريك سبويلسترا مهمة الاشراف على منتخب السلة الأميركي للرجال حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.



واحتكر الأميركيون الذهبية الأولمبية في النسخ الخمس الأخيرة، رافعين رصيدهم القياسي إلى 17، إضافة إلى أحرازهم اللقب العالمي 5 مرات.



ووقع خيار مدير المنتخب الأميركي غرانت هيل على سبويلسترا وتمت الموافقة على تعيينه من قبل مجلس إدارة الاتحاد المحلي للعبة، بانتظار الموافقة الأخيرة من قبل اللجنة الأولمبية والبارالمبية الوطنية.



وكان سبويلسترا، البالغ من العمر 54 عاما، مساعدا للمدرب ستيف كير في تشكيلة أولمبياد باريس صيف 2024 وقبلها في مونديال 2023 حين حل المنتخب في المركز الرابع.



ومع ميامي هيت، كان سبويلسترا مساعدا للمدرب في الفريق الذي توج بطلا لدوري "أن بي أيه" عام 2006، ثم قاد الفريق كمدرب إلى لقبي الدوري عامي 2012 و2013.



بالإضافة إلى أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس، سيقود سبويلسترا منتخب الرجال الأميركي في مونديال 2027 في الدوحة وفي معسكرات التدريب والمباريات التحضيرية لكل من الحدثين العالميين الكبيرين.



وسيفتتح سبويلسترا الأسبوع المقبل موسمه الثامن عشر كمدرب لهيت، ما يجعله المدرب الأطول خدمة مع فريق واحد في الدوري، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".