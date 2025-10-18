بعد التأهّل التاريخي... استقبال شعبي لناشئات الأرز في مطار بيروت (صور)

حظيت بعثة منتخب ناشئات لبنان لكرة القدم باستقبال رسمي وشعبي حافل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعد الإنجاز الذي حققته في البطولة الإقليمية الأخيرة، حيث احتشد ذوو اللاعبات ومشجعون وممثلون عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم للاحتفاء بالإنجاز الوطني.

وكان منتخب لبنان للناشئات دون 17 عامًا قد حقق إنجازًا تاريخيًا وغير مسبوق في كرة القدم النسائية اللبنانية، بتأهّله للمرة الأولى إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا في الصين 2026.

ورُفعت الأعلام اللبنانية وسط أجواء من الفخر والهتافات، في مشهد عكس مدى الاعتزاز بهذا التأهّل التاريخي الذي رفع اسم لبنان عاليًا في المحافل الرياضية الآسيوية.