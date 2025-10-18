الأخبار
رياضة

من برازيلي إلى آخر... بطل العالم السابق ينتقد نيمار: "ليس قدوة لأحد"

2025-10-18 | 15:15
2min
من برازيلي إلى آخر... بطل العالم السابق ينتقد نيمار: "ليس قدوة لأحد"

وجّه إيمرسون لياو، الحارس والمدرب البرازيلي السابق وأحد أبطال مونديال 1970، انتقادات حادّة إلى النجم نيمار، معتبراً أنه لم يعد قدوة في عالم كرة القدم، في وقت لا يزال الجدل متصاعداً في البرازيل حول مستقبله قبل كأس العالم 2026.

وقال لياو في مقابلة مع قناة ESPN أعادت نشرها صحيفة AS الإسبانية: "بدأ نيمار مسيرته كلاعب رائع، وكنت قد نصحته في بداياته بالاعتناء بنفسه لأنه سيكون ضرورياً للبرازيل في كأس العالم، لكنه لم يفعل ذلك... لم يعد اليوم اللاعب نفسه، لا من حيث اللياقة ولا من حيث الذهنية."

وغاب نيمار (33 عاماً) عن صفوف المنتخب منذ إصابته خلال مباراة الأوروغواي في تشرين الأول 2023، وهي آخر مواجهة خاضها بقميص "السيليساو"، بعدما شارك في 128 مباراة دولية.

وأضاف لياو: "ما زال يمتلك الموهبة، لكنه فقد جاهزيته البدنية. لم يعد قادراً على الأداء بالمستوى نفسه، ولا على تنفيذ ما اعتاد فعله سابقاً."

ويأتي موقف لياو بعد تصريحات أكثر حذراً من مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي، الذي لم يغلق الباب أمام عودة نيمار، لكنه لم يؤكد مشاركته في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكالة فرانس برس
 
 
