بعد غياب أكثر من شهر بسبب الاصابة... نيمار يعود الى اللعب مجدداً مع هذا الفريق

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى الملاعب بمشاركته بديلا في مباراة فريقه سانتوس مع ضيفه فورتاليزا (1-1) السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعد غيابه منذ شهر ونصف بسبب إصابة في فخذه الأيمن.

ودخل المهاجم (33 عاما) والذي أصيب في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى خلال التدريبات منتصف أيلول الماضي، بديلا في الدقيقة 67 مكان فيكتور هوغو، حيث كان فريقه متخلفا بهدف البارغوياني آدم باريرو بضربة رأسية.

وأدرك سانتوس التعادل بفضل النيران الصديقة عندما سدد المدافع الارجنتيني أدونيس فارياس كرة قوية من الجهة اليمنى ارتطمت بقدم مدافع الضيوف برونو باشيكو وخدعت حارس مرماه برينو.

وبعد هذا التعادل ضد منافس مباشر على تفادي الهبوط، لا يزال سانتوس الذي يملك مباراة مؤجلة، قريبًا من المنطقة المؤدية الى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز السادس عشر، آخر المراكز المبقية في الدرجة الاولى، بفارق نقطتين عن فيتوريا السابع عشر وآخر المراكز الاربعة المؤدية الى الدرجة الثانية.

وكالة فرانس برس