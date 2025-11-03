"عميد الأبطال الأولمبيين"... وفاة الفرنسي شارل كوست عن عمر 101 عاما

تُوفي الدرّاج السابق الفرنسي شارل كوست عميد الأبطال الأولمبيين عن عمر ناهز 101 عاما.



وفاز كوست بالميدالية الذهبية في سباق المضمار خلال الألعاب الأولمبية بلندن عام 1948، وكان حاضرا في أولمبياد باريس 2024 كواحد من آخر حاملي شعلة الألعاب الأولمبية.



وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري في بيان "ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة شارل كوست، البطل الأولمبي في لندن".



وتابعت "عن عمر يناهز 101 عاما، يترك إرثا رياضيا هائلا".



وكان الفرنسي من الدرّاجين الواعدين عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، إلا أنه استأنف السعي وراء شغفه بعد التحرير، ليفوز بلقب وطني في عام 1947 ويحصد الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن بعد عام، من خلال سباق المطاردة للفرق.



كما خاض طواف فرنسا عامي 1952 و1957 وطواف إيطاليا 1953 و1956 و1957 و1958، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 1959. أما أكبر انتصار له خارج الالعاب الاولمبية فحققه في الجائزة الكبرى للدول عام 1949 في سباق ضد الساعة لمسافة 142 كلم.



المصدر: فرانس برس