برشلونة يستعيد نغمة الفوز بثلاثية في مرمى إلتشي

استعاد برشلونة حامل اللقب نغمة الفوز بتغلبه على ضيفه إلتشي 3-1 ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد الماضي، بعد أسبوع على سقوطه في مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.



ورفع برشلونة رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني الذي كان قد خسره موقتا لمصلحة فياريال (23) الفائز على رايو فايكانو برباعية نظيفة، متأخرا بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول الذي كان اسقطه في الكلاسيكو 2-1. فيما تجمّد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع.



وتناوب الثلاثي لامين جمال (9) وفيران توريس (11) والإنكليزي ماركوس راشفورد (11) على تسجيل أهداف البلاوغرانا، بعدما كان رافا مير قد قلص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول للضيوف (42).



المصدر: فرانس برس