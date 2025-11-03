بطولة "أيه تي بي": رئيس الاتحاد الإيطالي يؤكد مشاركة ديوكوفيتش

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة المضرب أنجيلو بيناغي مشاركة الإثنين النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش في بطولة "أيه تي بي" الختامية المقررة في تورينو بين 9 و16 الحالي.



وغاب الصربي البالغ 38 عاما عن الملاعب في الأسابيع الأربعة الماضية، وتحديدا منذ خسارته أمام فالنتان فاشرو من موناكو في نصف نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في 11 تشرين الأول، مفضلا عدم المشاركة في دورة باريس لماسترز الألف نقطة التي اختتمت الأحد.



وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لراديو "راي جي آر بارلامنتو" إنه "لدينا التأكيد، ديوكوفيتش سيتواجد في تورينو".



ويعود الفائز بـ24 لقبا في البطولات الكبرى إلى الملاعب هذا الأسبوع من خلال خوضه دورة أثينا.



وسبق لديوكوفيتش أن انسحب العام الماضي من بطولة "أيه تي بي" الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم والتي أحرز لقبها سبع مرات قياسية.



وكالة فرانس برس