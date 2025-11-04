أن بي ايه: يانيس يسقط إنديانا في الرمق الأخير

سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو سلة صعبة قبل صافرة النهاية، فقاد ميلووكي باكس إلى الفوز على مضيفه إنديانا بيسرز 117-115، الاثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".



واستلم اللاعب الكرة قبل 10 ثوان من نهاية اللقاء، تقدم داخل القوس مواجها المدافع أرون نيسميث، قبل أن يستدير ويتراجع إلى الخلف مسددا كرة بعيدة رغم المضايقة، ليحقق الفوز الصعب.



وأنهى يانيس، المتوج بلقب الدوري عام 2021 مع باكس، المباراة برصيد رائع بلغ 33 نقطة، و13 متابعة، و5 تمريرات حاسمة.



وبعد انطلاقة قوية هذا الموسم، اختير أفضل لاعب في الأسبوع الأول عن المنطقة الشرقية.



وكان بيسرز قد خسر نهائي الدوري الربيع الماضي أمام أوكلاهوما سيتي 3-4، وفقد أيضا هاليبورتون بسبب تمزق في وتر أخيل.



وكالة فرانس برس