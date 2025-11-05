أن بي ايه: ثاندر يواصل انطلاقته المثالية محققاً فوزه الثامن

واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب انطلاقته المثالية وحقق فوزه الثامن تواليا منذ بداية الموسم، وذلك على ضيفه لوس أنجلوس كليبرز 126-107 الثلاثاء الماضي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين .



وفرض البطل سيطرته تدريجيا على المباراة بعد أن كان متأخرا 56-57 عند استراحة الشوطين، قبل أن يرفع وتيرته في الشوط الثاني بقيادة الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر الذي قدّم مباراة كبيرة خاصة على صعيد الثلاثيات، مسجّلا 4 من 5 محاولات من بين الـ30 نقطة التي سجلها، بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة و4 متابعات.



وهذه المباراة الـ80 تواليا التي يُحرز فيها النجم الكندي 20 نقطة أو أكثر، وهي ثالث أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ الدوري، خلف إنجازين فقط للأسطورة ويلت تشامبرلين.



وبهذا الانتصار، أصبح أوكلاهوما سيتي الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في الدوري هذا الموسم، بينما تراجع رصيد كليبرز إلى 3 انتصارات مقابل 4 هزائم.



المصدر: فرانس برس