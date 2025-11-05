دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يسقط أمام بايرن ميونيخ

تلقى باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب، خسارته القارية الأولى عندما سقط أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1-2، الثلاثاء الماضي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتأخّر سان جرمان بهدفين سجلهما الكولومبي لويس دياس في الدقيقتين 4 و32، قبل أن يُطرد الجناح الدولي إثر تدخل عنيف من الخلف على الظهير حكيمي (45+7) الذي غادر أرضية الملعب باكيا بعدما سبقه ديمبيليه مصابا أيضا (25)، فيما قلّص البديل البرتغالي جواو نيفيش النتيجة (74).



وخرج ديمبيليه العائد من إصابة قبل أسبوعين والذي شارك أساسيا للمرة الثانية في خامس مبارياته منذ العودة، بعد ثلاث دقائق فقط من إلغاء حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" هدفا له بداعي التسلل.



المصدر: فرانس برس