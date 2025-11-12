الأخبار
أن بي ايه: سفنتي سيكسرز يهزم سلتيكس بسلة حاسمة وثاندر يواصل بدايته التاريخية
2025-11-12
2
min
أن بي ايه: سفنتي سيكسرز يهزم سلتيكس بسلة حاسمة وثاندر يواصل بدايته التاريخية
سجل كيلي أوبري سلة قاتلة قبل 8.7 ثوان من النهاية منحت الفوز لفريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ضيفه بوسطن سلتيكس 102-100، فيما واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب بدايته التاريخية بفوزه الحادي عشر أمام غولدن ستايت ووريرز 126-102 الثلاثاء، ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).
وفي التفاصيل، تألق الثنائي تايريز ماكسي والبديل جاستن إدواردز، فسجل الاول 21 نقطة وأضاف الثاني 22، إلّا أن أوبري سرق الأضواء في اللحظة الحاسمة بعدما تابع رمية من إدواردز كانت الوحيدة التي فشل فيها في تلك الأمسية، ليخطف الفوز لفريقه.
وأهدر ديريك وايت صاحب 18 نقطة مع سلتيكس رمية يائسة من منتصف الملعب في نهاية المباراة، ليحقق سفنتي سيكسرز فوزه الثاني على سلتيكس هذا العام مقابل خسارة.
وفي أوكلاهوما، واصل الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، تألقه وفريقه ثاندر بدايته التاريخية بفوزه الكبير على ووريرز.
وسجل غلجيوس-ألكسندر الذي اختير أيضا أفضل لاعب في النهائيات الموسم الماضي، 28 نقطة وأضاف إليها 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات، فيما ساهم تشيت هولمغرين بـ 23 نقطة و11 متابعة، وقادا فريقهما لفوزه الثالث تواليا ولتعزيز أفضل بداية في تاريخه في الدوري برصيد 11 فوزا مقابل هزيمة.
وحافظ ثاندر على سجله خاليا من الهزائم على أرضه للمباراة الخامسة تواليا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
سفنتي
سيكسرز
سلتيكس
حاسمة
وثاندر
يواصل
بدايته
التاريخية
