الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

أن بي ايه: سفنتي سيكسرز يهزم سلتيكس بسلة حاسمة وثاندر يواصل بدايته التاريخية

2025-11-12 | 16:00
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أن بي ايه: سفنتي سيكسرز يهزم سلتيكس بسلة حاسمة وثاندر يواصل بدايته التاريخية

سجل كيلي أوبري سلة قاتلة قبل 8.7 ثوان من النهاية منحت الفوز لفريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ضيفه بوسطن سلتيكس 102-100، فيما واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب بدايته التاريخية بفوزه الحادي عشر أمام غولدن ستايت ووريرز 126-102 الثلاثاء، ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وفي التفاصيل، تألق الثنائي تايريز ماكسي والبديل جاستن إدواردز، فسجل الاول 21 نقطة وأضاف الثاني 22، إلّا أن أوبري سرق الأضواء في اللحظة الحاسمة بعدما تابع رمية من إدواردز كانت الوحيدة التي فشل فيها في تلك الأمسية، ليخطف الفوز لفريقه.

وأهدر ديريك وايت صاحب 18 نقطة مع سلتيكس رمية يائسة من منتصف الملعب في نهاية المباراة، ليحقق سفنتي سيكسرز فوزه الثاني على سلتيكس هذا العام مقابل خسارة.

وفي أوكلاهوما، واصل الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، تألقه وفريقه ثاندر بدايته التاريخية بفوزه الكبير على ووريرز.

وسجل غلجيوس-ألكسندر الذي اختير أيضا أفضل لاعب في النهائيات الموسم الماضي، 28 نقطة وأضاف إليها 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات، فيما ساهم تشيت هولمغرين بـ 23 نقطة و11 متابعة، وقادا فريقهما لفوزه الثالث تواليا ولتعزيز أفضل بداية في تاريخه في الدوري برصيد 11 فوزا مقابل هزيمة.

وحافظ ثاندر على سجله خاليا من الهزائم على أرضه للمباراة الخامسة تواليا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

سفنتي

سيكسرز

سلتيكس

حاسمة

وثاندر

يواصل

بدايته

التاريخية

LBCI التالي
أن بي ايه: مافريكس يقيل مديره العام هاريسون
بعد إصابته في الفك... مهاجم توتنهام الإنكليزي يتجنب الخضوع لعملية جراحية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-11-05

أن بي ايه: ثاندر يواصل انطلاقته المثالية محققاً فوزه الثامن

LBCI
رياضة
2025-10-27

دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية

LBCI
رياضة
17:00

أن بي ايه: مافريكس يقيل مديره العام هاريسون

LBCI
رياضة
2025-11-10

وفاة أسطورة الـ "أن بي ايه" ليني ويلكنز عن 88 عاما

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
17:00

أن بي ايه: مافريكس يقيل مديره العام هاريسون

LBCI
رياضة
02:31

بعد إصابته في الفك... مهاجم توتنهام الإنكليزي يتجنب الخضوع لعملية جراحية

LBCI
رياضة
2025-11-11

"حتما"... رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له

LBCI
رياضة
2025-11-11

بعد زيارته المفاجئة إلى "كامب نو"... هل يعود ميسي إلى ناديه السابق؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-28

عضو المكتب السياسيّ لـ"حماس" سهيل الهندي للجزيرة: سلمنا حتى اليوم 16 جثة لأسرى إسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12

إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

الجيش الإسرائيلي: نشرنا 4 كتائب في موقع عملية القدس ونحاصر بلدات في الضفة الغربية لمطاردة مشتبهين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-30

نتنياهو: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطرًا على وجود إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:27

وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:47

العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:40

أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:36

الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:28

ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:26

كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:26

بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان

LBCI
أخبار دولية
02:18

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
02:12

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
23:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
حال الطقس
14:23

منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
00:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
18:59

مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم

LBCI
أخبار لبنان
18:16

مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
21:16

كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

LBCI
خبر عاجل
03:05

إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه

LBCI
أخبار لبنان
20:45

الامن العام اعلن مهلة حتى 13 آذار لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية قبل حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة العمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More