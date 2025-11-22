الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بطولة إنكلترا... تشيلسي يحقق فوزه الثالث تواليا

2025-11-22 | 11:18
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بطولة إنكلترا... تشيلسي يحقق فوزه الثالث تواليا

سجل بيدرو نيتو وإنزو فرنانديز هدفين ليمنحا تشيلسي فوزا مريحا 2-صفر على مضيفه بيرنلي اليوم السبت، ليقلص الفارق مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى ثلاث نقاط.

ورغم معاناة تشيلسي في إيجاد النسق منذ البداية، سجل نيتو من عند القائم البعيد ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة 37.

وحاول صاحب الأرض العودة في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في صناعة أي فرصة تُذكر، قبل أن يسجل فرنانديز الهدف الثاني قرب النهاية ليؤكد تفوق فريق المدرب إنزو ماريسكا في واحدة من أسهل مبارياته في الموسم.

وحقق تشيلسي فوزه الثالث تواليا في الدوري، ليتقدم للمركز الثاني برصيد 23 نقطة، متأخرا عن منافسه أرسنال الذي يستضيف توتنهام هوتسبير غدا الأحد.

المصدر: رويترز
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

إنكلترا...

تشيلسي

الثالث

تواليا

LBCI التالي
الإصابة تُغيّب شيشكو لـ"بضعة أسابيع" عن يونايتد
فيدرر يدخل قاعة مشاهير التنس في آب 2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-09-23

استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم

LBCI
رياضة
2025-10-31

بطولة إنكلترا: سلوت يحثّ ليفربول على إظهار فعالية تهديفية أكبر

LBCI
رياضة
2025-10-21

بطولة إنكلترا: شون دايش مدربا جديدا لنوتنغهام فوريست

LBCI
أخبار دولية
2025-10-23

هجوم بطائرات مسيرة على الخرطوم لليوم الثالث على التوالي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:26

نشاطات بيروت ماراتون قبل سباق السيدات

LBCI
رياضة
13:20

من راشيا إلى وادي شحرور ركضة للاستقلال

LBCI
رياضة
06:00

أرسنال يسعى لتعزيز صدارته على وقع ضغوط سيتي

LBCI
رياضة
05:15

أن بي ايه: رابتورز أول المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-11

وزير خارجية تركيا يلتقي بمسؤولين سوريين في أنقرة الأحد

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-08

في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات

LBCI
أخبار دولية
2025-09-02

11 قتيلا في هجوم انتحاري خلال تجمع سياسي في بلوشستان بجنوب غرب باكستان

LBCI
أخبار لبنان
07:18

​افرام برسالة الاستقلال حذّر من تكرار وصاية عام 1973

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به

LBCI
أخبار لبنان
13:47

هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق

LBCI
أخبار لبنان
13:32

معرض عالمي للطوابع في بيروت

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:31

مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
13:26

نشاطات بيروت ماراتون قبل سباق السيدات

LBCI
أخبار لبنان
13:25

وليد البعريني يضرب من جديد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:35

سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب

LBCI
حال الطقس
02:18

ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
07:33

غارات إسرائيلية استهدفت جرود شمسطار في البقاع

LBCI
موضة وجمال
12:10

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
خبر عاجل
01:18

شهيد في غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية

LBCI
أخبار لبنان
13:25

وليد البعريني يضرب من جديد

LBCI
خبر عاجل
07:43

غارات اسرائيلية تستهدف اطراف المحمودية وسجد وجبل الريحان جنوبا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More