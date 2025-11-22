بطولة إنكلترا... تشيلسي يحقق فوزه الثالث تواليا

سجل بيدرو نيتو وإنزو فرنانديز هدفين ليمنحا تشيلسي فوزا مريحا 2-صفر على مضيفه بيرنلي اليوم السبت، ليقلص الفارق مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى ثلاث نقاط.



ورغم معاناة تشيلسي في إيجاد النسق منذ البداية، سجل نيتو من عند القائم البعيد ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة 37.



وحاول صاحب الأرض العودة في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في صناعة أي فرصة تُذكر، قبل أن يسجل فرنانديز الهدف الثاني قرب النهاية ليؤكد تفوق فريق المدرب إنزو ماريسكا في واحدة من أسهل مبارياته في الموسم.



وحقق تشيلسي فوزه الثالث تواليا في الدوري، ليتقدم للمركز الثاني برصيد 23 نقطة، متأخرا عن منافسه أرسنال الذي يستضيف توتنهام هوتسبير غدا الأحد.



المصدر: رويترز