أرسنال يسعى لتعزيز صدارته على وقع ضغوط سيتي

يسعى أرسنال لتعزيز موقعه في الصدارة وتلافي إهدار نقاط ثمينة في معركته لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 2004، عندما يلتقي جاره اللندني توتنهام الأحد المقبل في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.ويصبو مانشستر سيتي الثاني مواصلا ضغوطاته على "الغانرز" عندما يحلّ ضيفا على نيوكاسل في ختام مباريات اليوم السبت.ويملك فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا فرصة تقليص الفارق الى نقطة واحدة مع أرسنال على الأقل لمدة 24 ساعة، في حال فوزه على منافسه.المصدر: فرانس برس