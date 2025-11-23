أكثر من 10 آلاف مشارك في سباق سبينس للسيدات... وميّ الخليل توضح: "لهذا السبب اخترنا جونية" (فيديو)

أعربت رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل عن سعادتها بنجاح الحدث الرياضي الوطني "سباق سبينس للسيدات"، موجّهة شكرًا خاصًا إلى الـLBCI على تغطيتها "الجبارة" التي واكبت السباق منذ لحظاته الأولى.

وكشفت الخليل أنّ عدد المشاركين تخطّى 10 آلاف عدّاء وعدّاءة، معتبرة أن هذا الرقم بحدّ ذاته كان تحدّيًا كبيرًا في ظل الظروف التنظيمية واللوجستية.

وأوضحت أن السباق كان مُقرّرًا في بيروت، لكن التحضيرات الجارية لزيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان فرضت تعديلًا طارئًا على خطة العمل، ليُقام الحدث في جونية بالتنسيق الكامل مع رئيس البلدية فيصل افرام، مؤكدة أن "القلب اتجه تلقائيًا نحو جونية" التي رحّبت بالسباق وقدّمت كل التسهيلات اللازمة.