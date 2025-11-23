دبي تستيقظ على ماراثون ضخم… أكثر من 300 ألف عدّاء يملأون شارع الشيخ زايد! (فيديو)

شهدت دبي صباح الأحد حدثاً رياضياً استثنائياً، حيث اكتسح آلاف العدّائين شارع الشيخ زايد، الذي يضم 14 مسرباً، للمشاركة في النسخة السابعة من سباق Dubai Run ضمن تحدّي دبي للّياقة 2025.

ووفق موقع "ذا ناشونال"، كانت المشاركة مجانية ومفتوحة لجميع الأعمار والمستويات، وانطلقت أولى موجات العدّائين عند الساعة الرابعة فجراً، وسط أجواء حماسية.

وأعلن ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 307,000 مشارك في السباق هذا العام.

وتوزّع العدّاؤون على مسارين: مسار 5 كلم الّذي انطلق قرب متحف "المستقبل"، مروراً ببرج خليفة ودار أوبرا دبي، وصولاً إلى محيط دبي مول.

المسار الثاني 10 كلم بدأ أيضاً قرب متحف المستقبل، لكنه امتدّ فوق جسر قناة دبي، قبل أن يلتفّ على امتداد شارع الشيخ زايد وصولاً إلى بوابة مركز دبي المالي العالمي.

وشهد الحدث عروضاً جوية مبهرة، إذ حلّق عدد من المظليين فوق شارع الشيخ زايد، ما أضفى طابعاً احتفالياً على النشاط الرياضي الأكبر من نوعه في المدينة.

وأُغلق شارع الشيخ زايد أمام حركة السيارات في ساعات الصباح الباكر، قبل أن يُعاد فتحه عند الساعة 8:30 صباحاً.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع فيديو بتقنية "تايم لابس" أظهر مشهداً مهيباً لأمواج العدّائين على الطريق الرئيسي، بمحاذاة متحف المستقبل.