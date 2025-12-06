أن بي ايه: الفوز الرابع عشر تواليا لحامل اللقب ثاندر وليكرز من دون نجومه

حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، انتصاره الرابع عشر تواليا الجمعة على ضيفه دالاس مافريكس 132-111، رافعا رصيده اللافت إلى 22 انتصارا مقابل هزيمة واحدة فقط.



وسجّل الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري، 33 نقطة، فيما أضاف كل من جايلن وليامس وتشيت هولمغرين 15 نقطة لأوكلاهوما الذي يحقق أفضل بداية موسم منذ أن افتتح غولدن ستايت ووريرز موسم 2016 بسلسلة من 24 انتصارًا متتاليًا.



وبعد أن تقدم بفارق 30 نقطة مع نهاية الربع الثالث، أراح ثاندر لاعبيه الأساسيين، منهياً سلسلة انتصارات مافريكس الثلاثية بشكل قاسٍ.



وقاد جايدن هاردي دالاس بتسجيله 23 نقطة من على مقاعد البدلاء، في ليلة اكتفى فيها النجم أنتوني ديفيس بتسجيل نقطتين فقط، محققًا سلة وحيدة خلال أربع دقائق غير مؤثرة في الربع الأخير.



وكان ديفيس، الذي يعاني من الإصابات المتكررة، قد غادر المباراة في الربع الثالث بعد أن بدا وكأنه أصيب في ركبته اليسرى، وجلس على مقاعد البدلاء قبل أن يعود إلى أرض الملعب لاحقًا.



وقاد جايلن براون فريقه بوسطن سلتيكس للفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 126-105 بتسجيله 30 نقطة، في مباراة فقدت الكثير من بريقها بغياب النجم ليبرون جيمس بسبب التهاب العصب الوركي الذي حرمه من أول 14 مباراة في موسمه الثالث والعشرين، إضافة إلى التهاب مفصل القدم.



كما غاب السلوفيني لوكا دونتشيتش للمباراة الثانية لأسباب شخصية، فيما سجل أوستن ريفز 36 نقطة لليكرز، لكن بوسطن لم يتأخر في النتيجة مطلقًا وتقدم بفارق وصل إلى 29 نقطة.



وكالة فرانس برس