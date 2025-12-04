الأخبار
رياضة
ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي
2025-12-04
0
min
ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي
شارك نيمار في مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم رغم إصابته في ركبته وسجل ثلاثية ليبتعد بنادي طفولته سانتوس عن منطقة الهبوط في المسابقة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وسجل نيمار ثلاثة أهداف في غضون 17 دقيقة ليقود فريقه للفوز 3-صفر على ملعب جوفنتودي أمس الأربعاء، ليبتعد الفريق بفارق نقطتين عن المراكز الأربعة الأخيرة قبل مباراة واحدة على نهاية الدوري.
وكان نيمار قد عانى كثيرا من الإصابات ولم يمثل البرازيل منذ تشرين الأول 2023.
رياضة
رياضة
خبر عاجل
خبر عاجل
أخبار لبنان
أخبار لبنان
رياضة
رياضة
رياضة
رياضة
رياضة
رياضة
رياضة
رياضة
رياضة
رياضة
خبر عاجل
خبر عاجل
فنّ
فنّ
خبر عاجل
خبر عاجل
آخر الأخبار
آخر الأخبار
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
خبر عاجل
خبر عاجل
خبر عاجل
خبر عاجل
خبر عاجل
خبر عاجل
أخبار لبنان
أخبار لبنان
خبر عاجل
خبر عاجل
خبر عاجل
خبر عاجل
حال الطقس
حال الطقس
خبر عاجل
خبر عاجل
Learn More