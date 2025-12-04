الأخبار
رياضة

ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي

2025-12-04 | 08:14
0min
ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي

شارك نيمار في مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم رغم إصابته في ركبته وسجل ثلاثية ليبتعد بنادي طفولته سانتوس عن منطقة الهبوط في المسابقة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وسجل نيمار ثلاثة أهداف في غضون 17 دقيقة ليقود فريقه للفوز 3-صفر على ملعب جوفنتودي أمس الأربعاء، ليبتعد الفريق بفارق نقطتين عن المراكز الأربعة الأخيرة قبل مباراة واحدة على نهاية الدوري.

وكان نيمار قد عانى كثيرا من الإصابات ولم يمثل البرازيل منذ تشرين الأول 2023.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


