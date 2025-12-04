ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي

شارك نيمار في مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم رغم إصابته في ركبته وسجل ثلاثية ليبتعد بنادي طفولته سانتوس عن منطقة الهبوط في المسابقة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".وسجل نيمار ثلاثة أهداف في غضون 17 دقيقة ليقود فريقه للفوز 3-صفر على ملعب جوفنتودي أمس الأربعاء، ليبتعد الفريق بفارق نقطتين عن المراكز الأربعة الأخيرة قبل مباراة واحدة على نهاية الدوري.وكان نيمار قد عانى كثيرا من الإصابات ولم يمثل البرازيل منذ تشرين الأول 2023.