رياضة
محمد صلاح يفتح الباب لمغادرة ليفربول الشهر المقبل: "أنا محبط جداً"
2025-12-07 | 05:00
شارك
2
min
محمد صلاح يفتح الباب لمغادرة ليفربول الشهر المقبل: "أنا محبط جداً"
وجّه النجم المصري محمد صلاح انتقادا لاذعا الى مدربه الهولندي في فريق ليفربول أرنه سلوت، في تصريح ناري مثير عقب التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3 السبت الماضي في المرحلة الخامسة عشرة، قد يضع حدًا لمسيرته الأسطورية مع النادي.
وقال الدولي المصري إنه يشعر بأنه "خُذل" من قبل النادي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث الأخيرة، ملمحا إلى أن المباراة المقررة الأسبوع المقبل أمام برايتون قد تكون الأخيرة له مع بطل انكلترا قبل الرحيل عن صفوف "ريدز" في سوق الانتقالات الشتوية.
ويغادر صلاح بعد مباراة برايتون للالتحاق بمنتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس امم إفريقيا في المغرب.
وقال صلاح للصحافيين في المنطقة المختلطة بملعب إيلاند رود "أنا محبط جدا جدا. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصة الموسم الماضي".
وأضاف "الآن أنا جالس على مقاعد البدلاء ولا أعرف لماذا. يبدو أن النادي تخلى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أن الأمر واضح جدا أن هناك من أراد أن أتحمل كل اللوم".
وتابع "تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أنا على مقاعد البدلاء منذ ثلاث مباريات، لذلك لا يمكنني القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرارا من قبل إن علاقتي بالمدرب كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة. لا أعرف لماذا، لكن كما أراه، يبدو أن هناك من لا يريدني في النادي".
وأردف قائلا "هذا النادي، سأظل دائما أدعمه. أطفالي سيدعمونه دائما. أنا أحب النادي كثيرا، وسأظل كذلك. اتصلت بوالدتي أمس، أنتم لا تعرفون إن كنت سأشارك أم لا، لكنني كنت أعرف".
وأوضح "أمس قلت لوالديّ: تعالوا إلى مباراة برايتون. لا أعرف إن كنت سأشارك أم لا، لكنني سأستمتع بها".
وتابع "في رأسي، سأستمتع بتلك المباراة لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث الآن. سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير وأذهب إلى كأس إفريقيا. لا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك".
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
