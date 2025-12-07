جيمس هاردن يدخل قائمة أفضل هدافي دوري أن بي أيه

دخل جيمس هاردن نجم لوس أنجلوس كليبرز قائمة أفضل عشر هدّافين في تاريخ دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) السبت الماضي، بعد تسجيله 34 نقطة في ليلة غير مكتملة بعد الخسارة أمام مينيسوتا تمبروولفز 106-109.وكان هاردن، صاحب اللحية الشهيرة، بحاجة إلى تسجيل 20 نقطة ليصل إلى 28,289 نقطة، وقد سجّل 19 نقطة قبل الاستراحة، ثم تجاوز كارميلو أنطوني العاشر سابقا في القائمة، قبل أربع دقائق من نهاية الربع الثالث، منهيا المباراة بـ34 نقطة و6 تمريرات حاسمة.ويتواجد ثلاثة لاعبين نشيطين حاليا في هذه القائمة: هاردن برصيد 28,303 نقطة، كيفن دورانت (هيوستن روكتس) في المركز الثامن بـ31,051 نقطة، والرقم القياسي بحوزة الملك ليبرون جيمس الذي بلغ 42,268 نقطة وهو على مشارف عامه الـ41، بعدما تخطّى كريم عبد الجبار (38,387 نقطة) مطلع 2023.وهاردن الذي يخوض موسمه السابع عشر، كان أفضل هدّاف في الدوري لثلاث مواسم متتالية (من 2017-2018 حتى 2019-2020). كما يحمل الرقم القياسي للنقاط في مباراة واحدة مع كليبرز (55 نقطة في 22 تشرين الثاني أمام شارلوت هورنتس) ومع هيوستن روكتس (61 نقطة في 2019).وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكّن اللاعب الذي لم يحرز أي لقب حتى الآن من إنقاذ بداية الموسم الكارثية لكليبرز الذين يقبعون في المركز الـ14 في المنطقة الغربية، بعد خسارة جديدة أمام مينيسوتا تمبروولفز.المصدر: فرانس برس