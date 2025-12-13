بعد محادثات مع سلوت... إدراج صلاح ضمن تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون

أُدرج محمد صلاح في تشكيلة ليفربول لمباراة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على أرضه أمام برايتون اليوم السبت، بعد محادثات مع مدربه الهولندي آرنه سلوت، وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية عدة.



وأفادت كل من "بي بي سي" و"سكاي" بأن القرار اتُّخذ بالتشاور مع سلوت الذي كان قد أوضح أنه صاحب الكلمة الأخيرة بشأن إعادة صلاح الى التشكيلة، مؤكداً رغبته في التصرف بما يخدم مصلحة النادي.



وكان المدرب الهولندي صرّح سابقاً بأنه سيتحدث إلى صلاح صباح الجمعة، عقب غضب المهاجم الدولي المصري الأسبوع الماضي عندما أثار الشكوك حول مستقبله في أنفيلد، وأدى إلى استبعاده من التشكيلة التي سافرت إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع والتي انتهت بفوز ليفربول 1-0.



وأشعل صلاح جدلا واسعا عقب تصريحاته التي اتهم فيها النادي بـ"التخلي عنه" عقب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية آخرها التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3.



ونشر صلاح صورة له داخل قاعة المركز البدني للنادي وهو بمفرده، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استبعاده من السفر الى ميلانو.



المصدر: فرانس برس