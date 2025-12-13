الأخبار
رياضة
تمبرولفز يُفسد تسجيل ستيفن كري 39 نقطة في عودته إلى وريورز
2025-12-13
3
min
تمبرولفز يُفسد تسجيل ستيفن كري 39 نقطة في عودته إلى وريورز
سجل دونتي ديفينشنزو رميتين ثلاثيتين متأخرتين وكان زميله جوليوس راندل أفضل مسجلي فريقهما مينيسوتا تمبرولفز في غياب أنتوني إدواردز برصيد 27 نقطة ليفسد الفريق الزائر عودة ستيفان كري التي سجل فيها 39 نقطة بالفوز على غولدن ستيت وريورز 127-120 في مباراة بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أقيمت في سان فرانسيسكو يوم الجمعة الماضي.
وسجل رودي غوبير سلتين ساحقتين في الربع الرابع الذي تفوق فيه مينيسوتا 17-صفر وأنهى المباراة برصيد 24 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ليسجل رقمين مزدوجين لتمبرولفز الذي حقق الفوز في ست من آخر سبع مباريات رغم خوض مباراة الأمس بدون إدواردز المصاب في قدمه وزميله في الخط الخلفي مايك كونلي الذي يعاني من إصابة في وتر العرقوب.
وفي مشاركته الأولى منذ إصابته بشد في فخذه الأيسر في 26 تشرين الثاني الماضي، سجل كري 14 من 28 نقطة أثناء اللعب بينها ست من 15 محاولة من خارج قوس الثلاث نقاط لوريورز في غياب لاعبين اثنين أساسيين أيضا هما درايموند غرين لأسباب شخصية وآل هورفورد لمعاناته من إصابة في الظهر.
وفي سعيه لتحقيق فوزه الثالث على التوالي، تقدم وريورز 96-91 بفضل رمية ثنائية من موزيس مودي في الدقيقة الثانية من الربع الرابع. ثم هيمن تمبرولفز على المباراة وسجل 17 نقطة متتالية بينما أهدر صاحب الأرض ثماني رميات متتالية وفقد الكرة مرتين.
وسجل أنتوني ديفيز 24 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة واقتنص الكرة مرتين من المنافس بالإضافة إلى حائطي صد ليساهم في فوز دالاس مافريكس على ضيفه بروكلين نيتس 119-111.
وسجل كيونتي جورج أعلى رصيد من النقاط في مسيرته بلغ 39 نقطة وأضاف لوري ماركانن 26 نقطة ليقودا يوتا جاز للفوز على مضيفه ممفيس في عودة جا مورانت إلى جريزليز بنتيجة 130-126.
وأحرز جوش غيدي 26 نقطة بينها 6 في آخر 90 ثانية في انتفاضة شيكاغو بولز وفوزه على مضيفه تشارلوت هورنتس 129-126 لينهي سلسلة من سبع هزائم متتالية.
وأخيرا، سجل جويل إمبيد أعلى رصيد له من النقاط هذا الموسم بلغ 39 نقطة في فوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ضيفه إنديانا بيسرز 115-105.
المصدر: رويترز
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
