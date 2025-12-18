خلال زيارته إلى الهند... ميسي يزور معبداً هندوسيا ويُشارك في طقوس دينية (فيديو)

اختتم نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي زيارته إلى الهند بزيارة إلى "فانتارا"، وهو مركز إنقاذ وتأهيل وحماية الحياة البرية في مدينة جامناغار بولاية غوجارات، وذلك ضمن جولته المعروفة باسم “G.O.A.T Tour of India 2025”.

وخلال الزيارة، شارك ميسي في طقوس هندوسية تقليدية، حيث ظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يردد ترنيمة “Har Har Mahadev” أثناء تقديمه الصلاة وفق التقاليد الهندوسية. كما تفاعل مع الحيوانات داخل المركز، بحضور عدد من نجوم فريق إنتر ميامي، من بينهم لويس سواريز ورودريغو دي بول.

ورغم الاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به ميسي خلال جولته التي استمرت ثلاثة أيام وشملت أربع مدن هندية، إلا أن الجولة لم تخلُ من الجدل. فقد انطلقت الجولة في مدينة كولكاتا بشكل مخيّب للآمال بالنسبة للجماهير، إذ لم يتمكن المشجعون من رؤية نجمهم المفضل سوى لدقائق معدودة خلال زيارة قصيرة لم تتجاوز 20 دقيقة إلى ملعب سولت ليك.

وخلال تلك الزيارة، أحاط بميسي عدد كبير من السياسيين وكبار الشخصيات، ما أثار غضب الجماهير التي عبّرت عن استيائها بأعمال شغب شملت إلقاء زجاجات وتخريب أجزاء من الملعب.

وعلى خلفية هذه الأحداث، أفادت التقارير بتوقيف ساتادرو دوتا، المنظم الرئيسي للجولة، ووضعه قيد الاحتجاز للتحقيق في ملابسات ما جرى.