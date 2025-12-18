الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

خلال زيارته إلى الهند... ميسي يزور معبداً هندوسيا ويُشارك في طقوس دينية (فيديو)

2025-12-18 | 15:00
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خلال زيارته إلى الهند... ميسي يزور معبداً هندوسيا ويُشارك في طقوس دينية (فيديو)

اختتم نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي زيارته إلى الهند بزيارة إلى "فانتارا"، وهو مركز إنقاذ وتأهيل وحماية الحياة البرية في مدينة جامناغار بولاية غوجارات، وذلك ضمن جولته المعروفة باسم “G.O.A.T Tour of India 2025”.

وخلال الزيارة، شارك ميسي في طقوس هندوسية تقليدية، حيث ظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يردد ترنيمة “Har Har Mahadev”  أثناء تقديمه الصلاة وفق التقاليد الهندوسية. كما تفاعل مع الحيوانات داخل المركز، بحضور عدد من نجوم فريق إنتر ميامي، من بينهم لويس سواريز ورودريغو دي بول.

ورغم الاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به ميسي خلال جولته التي استمرت ثلاثة أيام وشملت أربع مدن هندية، إلا أن الجولة لم تخلُ من الجدل. فقد انطلقت الجولة في مدينة كولكاتا بشكل مخيّب للآمال بالنسبة للجماهير، إذ لم يتمكن المشجعون من رؤية نجمهم المفضل سوى لدقائق معدودة خلال زيارة قصيرة لم تتجاوز 20 دقيقة إلى ملعب سولت ليك.

وخلال تلك الزيارة، أحاط بميسي عدد كبير من السياسيين وكبار الشخصيات، ما أثار غضب الجماهير التي عبّرت عن استيائها بأعمال شغب شملت إلقاء زجاجات وتخريب أجزاء من الملعب.

وعلى خلفية هذه الأحداث، أفادت التقارير بتوقيف ساتادرو دوتا، المنظم الرئيسي للجولة، ووضعه قيد الاحتجاز للتحقيق في ملابسات ما جرى.

 
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

ليونيل ميسي

ميسي

نجم

كرة قدم

الهند

طقوس هندوسية

مشاركة

صلاة.

الفيفا يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50%
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-12-12

ميسي يكشف النقاب عن تمثال شاهق له في الهند ضمن جولة "الأعظم"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-01

مقتل 9 وإصابة آخرين جراء تدافع في معبد بالهند

LBCI
منوعات
2025-11-17

زيارة وبخور وشموع ثم كارثة... معبد صيني يشتعل بسبب خطأ سائح (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-10-09

وزير الخارجية الأفغاني يزور الهند لتوثيق العلاقات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-12-17

الفيفا يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50%

LBCI
رياضة
2025-12-15

نتيجة مشرفة لـ MMA Lebanon في MFP 260 الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-13

تكريم حاشد لجمعية بيروت ماراثون… والعين على رزنامة الـ٢٠٢٦

LBCI
رياضة
2025-12-13

تمبرولفز يُفسد تسجيل ستيفن كري 39 نقطة في عودته إلى وريورز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:23

بوتين يؤكد أن روسيا لن تهاجم بلدان أخرى إذا عوملت "باحترام"

LBCI
أخبار لبنان
07:28

بري عرض مع مدبولي الاوضاع في لبنان والمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
05:19

"الميكانيزم" تعقد اجتماعها الخامس عشر: تقدّم متوازٍ في المسارين الأمني والاقتصادي

LBCI
أخبار لبنان
03:46

مدبولي في السرايا... ومباحثات لبنانية - مصرية موسعة لتعزيز التعاون العلاقات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الشباب يحاورون الشاركس في Berytech

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حوار ربع الساعة الأخير بين رئيس الحكومة والمصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

Fondation CMA CGM توظف طاقتها لخدمة المجتمع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بكبسة زرّ... الدواء في لبنان تحت الرقابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حال المراهقين نفسيًا في لبنان… أرقامٌ صادمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عقدة قانون الانتخاب لم تنجح هذه المرة بعرقلة التشريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إسرائيل تصعد ميدانيًا... نحو عشر غارات طالت مناطق جنوبية وبقاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

عشية إجتماع الميكانيزم... لبنان يحدد سقف مواقفه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:28

توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
15:52

رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني

LBCI
أمن وقضاء
02:14

انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
أمن وقضاء
13:28

ضبط ٩٠ مسدسًا في حقائب احد المسافرين

LBCI
خبر عاجل
08:11

مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن

LBCI
اسرار
00:04

أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥

LBCI
منوعات
11:32

"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More