كوبيك مدربا جديدا للمنتخب التشيكي

عيّن ميروسلاف كوبيك مدربا مدربا للمنتخب التشيكي لكرة القدم لمدة عامين ونصف، لقيادته في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في آذار المقبل، وفق ما أعلن الجمعة الاتحاد المحلي للعبة.



وسيحلّ كوبيك (74 عاما) بدلا من إيفان هاشيك الذي قاد المنتخب في التصفيات وأقيل بعد هزيمة مذلة على ارضه أمام جزر فارو 1-2 في تشرين الاول.



واحتل المنتخب التشيكي المركز الثاني في المجموعة الثانية عشرة بفارق ست نقاط خلف كرواتيا، ليحجز مكانه في الملحق حيث سيواجه إيرلندا في براغ في 26 آذار.



وقال كوبيك للصحافيين "سنفعل كل ما بوسعنا لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم".



وأضاف "هذه مهمتي وعليّ أن أتعامل معها. أسميها لعبة الحظ… لكنني متفائل وأعتقد أننا سننجح".



وفي حال فوز المنتخب التشيكي على نظيره الإيرلندي، سيواجه إما الدنمارك أو مقدونيا الشمالية في المباراة الفاصلة في براغ في 31 آذار.



وسيلعب الفائز في هذه المواجهة ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم إلى جانب المكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.



ويُعد كوبيك، الحارس السابق، من المدربين الذين عملوا بشكل أساس مع أندية الدوري التشيكي الممتاز. وكانت آخر تجربة له مع فيكتوريا بلزن قد انتهت في أيلول بعد سلسلة من النتائج السيئة.



كما قاد فيكتوريا بلزن إلى ربع نهائي مسابقة كونفرنس ليغ في 2024 وإلى الدور ثمن النهائي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا العام.



وقال بافيل ندفيد، لاعب وسط لاتسيو ويوفنتوس الإيطاليين السابق والمدير العام للمنتخب، إن كوبيك كان خياره الأول.



وأضاف ندفيد "لقد حقق نجاحا كبيرا في البطولات الأوروبية خلال العامين الماضيين".



وتابع "لديّ رؤية واضحة بشأن مدرب المنتخب الوطني، وكوبيك يلبي جميع المعايير".



يُذكر أن تشيكيا شاركت في جميع نسخات كأس أوروبا منذ استقلالها عام 1993، لكنها تأهلت إلى كأس العالم مرة واحدة فقط في 2006، حين خرجت من دور المجموعات.